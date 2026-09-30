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台灣羽球一哥周天成，在結束愛知名古屋亞運征程後今（30）日返台，他竟馬上驚喜現身新莊棒球場擔任富邦悍將的開球嘉賓。開球完受訪時周天成再度吐露本次亞運面對地獄賽程的真實心聲：「就算第一場對手不算特別強，第二場再碰到強敵，隔天還要繼續比賽。真的非常吃力。」同時他也透露自己週六就要飛往芬蘭，並希望自己能保持健康迎接明年奧運積分賽的到來。談起這次登上新莊投手丘開球的契機，周天成笑著說其實是自薦的：「之前吃飯時剛好遇到在富邦的前輩，他就說可以來開球，所以這次是我自己毛遂自薦的。」首次站在職棒球場開球，周天成坦言相當緊張，雖然在場邊練習很久，可惜最後沒能直接把球精準投進捕手手套。「投手丘站上去有高度，感覺跟在旁邊練投完全不一樣。加上主持人一訪問，我的專注度有點跑掉，想說『蛤？要開始了喔？』」他打趣表示，下次如果還有機會，一定要再好好練習。回顧本次名古屋亞運，羽球個人賽出現罕見的密集賽程。周天成在26日面臨嚴苛的「一日兩戰」考驗，上午先出戰32強，僅休息短短6.5小時又在下午高張力的16強賽與印度小將謝提激戰3局勝出。可惜27日8強賽在體能極度消耗下，不敵印尼新星法漢無緣獎牌。「真的很久沒打過一日兩場的比賽了。」周天成坦言，現在國際羽球巡迴賽基本上都不再有一日兩戰，這種賽程對體力與精力的消耗極其巨大，「不只是我，很多球員甚至球王都有非常深刻的感受。就算第一場對手不算特別強，第二場再碰到強敵，隔天還要繼續比賽，真的非常吃力。」但他強調，大家面對的條件都一樣，回去會再提升實力，為下次機會做足準備。亞運告一段落後，周天成幾乎沒有休息時間，本週六就將搭機飛往芬蘭，展開歐洲連續三站賽事的征途。面對後半年的狀態調整，周天成的目標相當明確且踏實：「現階段第一要務就是『保持健康』。只有身體健康，明年才能在奧運積分賽全力衝刺，一步一步來。」