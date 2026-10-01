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主持人張齡予升格二寶媽後，近期積極投入公益與校園活動，日前更受邀擔任「節能推廣大使」，前往桃園大溪山區百吉國小，與孩童一同參與「115年桃園市幼兒節能故事劇場教育宣導案」。生完二胎滿三個月的她也首度透露產後近況，目前體重約55公斤，目標希望回到當媽媽前的49至50公斤體態。張齡予過去擔任新聞主播時，就長期關注弱勢與公益議題，轉型主持人後依舊持續投入社會關懷。她坦言，產後三個月雖然已開始陸續恢復工作，但照顧女兒仍相當忙碌，「女兒現在很黏人，常常放不下來，要一直抱，抱到快五十肩，尤其假日沒有保母時，全家都要總動員幫忙。」不過她也笑說，自己狀態已逐漸恢復，「已經快瘦回原本體重了」，加上經歷節目歷練與二寶生活後，心態比過去更放得開，「現在完全沒有偶像包袱」，甚至不久前才和藝人嘻小瓜在活動中大跳「菜伊林」橋段，展現幽默親民的一面。此次活動由曾榮獲世界小丑大賽雙金獎的「樂思劇團」策劃執行，並接受桃園市政府經濟發展局指導委託，正式展開「115年桃園市幼兒節能故事劇場教育宣導案」全桃巡演。劇團特別打造原創沉浸式兒童劇《節能大富翁：決戰歐姆魔王》，預計巡迴桃園26所公私立幼兒園、國小及社福機構，陪伴超過5000名師生體驗寓教於樂的綠能教育。活動現場更化身「綠能冒險樂園」，除了鋪設長達230公分的巨型大富翁地圖，人氣角色「達朗隊長」與助手「小吉」也戴著風車探險帽登場，帶領小朋友對抗象徵浪費能源的「吃電魔王歐姆」。百吉國小偏鄉限定場則邀來張齡予親自到校，與孩子們席地互動、一起闖關。張齡予表示，小朋友的反應讓她印象深刻，「透過台灣世界金牌小丑帶領的兒童劇團，把節能減碳觀念融入表演，非常有說服力。」她透露，活動最後有獎徵答時，節能手電筒的人氣甚至超越零食和文具，成為孩子們最想得到的禮物。她也認為，像這樣深入校園、結合台灣特色與ESG永續理念的活動非常有意義，「能從小把正確觀念植入孩子心中，而且真正做到城鄉資源共享，我覺得很棒。」