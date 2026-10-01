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📍10月1日中華代表團完整賽程

📍陳歆雅、柯翔碩跆拳道品勢準決賽起步拚金

📍李靖烽場地自由車男子全能賽一日四項決戰

📍黃亭茵／曾可妡女子美式接力直接爭牌

📍曾俊欣男單8強、謝淑薇女雙與混雙多線出擊

📍陳界綸、張正韋射箭複合弓男子個人8強拚牌

📍柔道女子57、63、70公斤級三線出擊

📍電子競技《英雄聯盟》4強賽爭決賽門票

📍中華台北最新為3金10銀24銅、共37面獎牌，暫居第14名

時間 運動種類 項目／階段 參賽選手 對手 地點 備註 06:30 高爾夫 女子個人賽第2回合 徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸 － 春日井鄉村俱樂部東球場 06:30 高爾夫 女子團體賽第2回合 徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸 － 春日井鄉村俱樂部東球場 09:00 柔術 男子69公斤級64強 徐靖芝 待定 愛知縣立武道館 09:00 跆拳道品勢 女子個人準決賽 陳歆雅 待定 豐橋市綜合體育館 獎牌賽階段 09:00／13:30 電子競技 《英雄聯盟》4強 中華隊 待定 愛知天空展覽館 獎牌賽階段 09:30 馬術 障礙超越團體決賽第1輪 林筠淇、陳紘紳、陳御龍、王崇皓 － JRA馬事公苑 10:00 自由車 男子全能賽－集體出發1/4 李靖烽 － 伊豆自由車館 10:00－21:00 網球 男子單打8強 曾俊欣 烏茲別克 SULTANOV Khumoyun 東山公園網球中心 時間待公告 10:00－21:00 網球 女子單打4強 葛藍喬安娜 中國 王曦雨 東山公園網球中心 視9/30賽果 10:00－21:00 網球 女子雙打8強 謝淑薇／梁恩碩 日本 KOBORI Momoko／SHIMIZU Ayano 東山公園網球中心 10:00－21:00 網球 混合雙打8強 曾俊欣／謝淑薇 印尼或中國 東山公園網球中心 視9/30賽果 10:00－21:00 網球 混合雙打8強 何承叡／詹皓晴 哈薩克或中國 東山公園網球中心 視9/30賽果 10:18 自由車 男子爭先賽8強第1輪 康世峰 － 伊豆自由車館 10:20 柔術 男子69公斤級32強 徐靖芝 待定 愛知縣立武道館 視晉級 10:30 自由車 女子爭先賽資格賽 陳靖云、劉尚盈 － 伊豆自由車館 10:30 輕艇激流 男子單人C艇準決賽 吳融政、張富驊 － 矢作川輕艇激流標竿水道 10:30 角力 女子62公斤級16強 白欣平 待定 名古屋市稻永運動中心 10:40 高爾夫 男子個人賽第2回合 王偉軒、洪健堯、詹世昌 － 春日井鄉村俱樂部東球場 10:40 高爾夫 男子團體賽第2回合 王偉軒、洪健堯、詹世昌 － 春日井鄉村俱樂部東球場 10:45 柔術 男子69公斤級16強 徐靖芝 待定 愛知縣立武道館 視晉級 10:50 自由車 男子爭先賽8強第2輪 康世峰 － 伊豆自由車館 視賽果 11:00 柔道 女子57公斤級16強 劉子芸 待定 愛知國際競技場 11:00 柔道 女子63公斤級16強 袁姵君 待定 愛知國際競技場 11:00 柔道 女子70公斤級16強 廖宇蓉 待定 愛知國際競技場 11:02 自由車 女子爭先賽32強 陳靖云、劉尚盈 － 伊豆自由車館 視資格賽 11:06 輕艇激流 女子單人K艇準決賽 張筑涵、吳亭儀 － 矢作川輕艇激流標竿水道 11:26 自由車 男子全能賽－節奏搶分2/4 李靖烽 － 伊豆自由車館 11:30 柔術 男子69公斤級8強 徐靖芝 待定 愛知縣立武道館 視晉級 11:30 跆拳道品勢 男子個人準決賽 柯翔碩 待定 豐橋市綜合體育館 獎牌賽階段 11:44 自由車 男子爭先賽8強第3輪 康世峰 － 伊豆自由車館 視需要 11:55 柔術 男子69公斤級4強 徐靖芝 待定 愛知縣立武道館 視晉級 12:10 柔術 男子69公斤級復活賽 徐靖芝 待定 愛知縣立武道館 視賽果 13:00 排球 男子第9至16名複賽 中華隊 吉爾吉斯 小牧市公園競技場 13:05 馬術 障礙超越團體決賽第2輪 林筠淇、陳紘紳、陳御龍、王崇皓 － JRA馬事公苑 獎牌賽 13:17 射箭 複合弓男子個人8強 陳界綸 印度 THIRUMURU Ganesh Mani Ratnam 岡崎中央綜合公園 13:30 輕艇激流 男子單人C艇決賽 吳融政、張富驊 － 矢作川輕艇激流標竿水道 獎牌賽、視晉級 13:51 射箭 複合弓男子個人8強 張正韋 中國 劉瑾一 岡崎中央綜合公園 14:00 輕艇激流 女子單人K艇決賽 張筑涵、吳亭儀 － 矢作川輕艇激流標竿水道 獎牌賽、視晉級 14:08 射箭 複合弓男子個人4強 陳界綸 中國或南韓 岡崎中央綜合公園 視晉級 14:25 射箭 複合弓男子個人4強 張正韋 南韓或越南 岡崎中央綜合公園 視晉級 14:44 射箭 複合弓男子個人銅牌賽 陳界綸、張正韋 待定 岡崎中央綜合公園 獎牌賽、視賽果 15:00 自由車 男子爭先賽準決賽第1輪 康世峰 － 伊豆自由車館 視晉級 15:01 射箭 複合弓男子個人金牌賽 陳界綸、張正韋 待定 岡崎中央綜合公園 獎牌賽、視晉級 15:06 自由車 男子爭先賽第5至8名決賽 康世峰 － 伊豆自由車館 視賽果 15:09 自由車 女子爭先賽32強復活賽 陳靖云、劉尚盈 － 伊豆自由車館 視賽果 15:21 自由車 男子爭先賽準決賽第2輪 康世峰 － 伊豆自由車館 視賽果 15:27 自由車 男子全能賽－淘汰賽3/4 李靖烽 － 伊豆自由車館 15:30 跆拳道品勢 女子個人金牌戰 陳歆雅 待定 豐橋市綜合體育館 獎牌賽、視晉級 15:45 自由車 男子爭先賽準決賽第3輪 康世峰 － 伊豆自由車館 視需要 15:48 自由車 女子美式接力決賽 黃亭茵／曾可妡 － 伊豆自由車館 獎牌賽 15:55 柔術 男子69公斤級銅牌賽 徐靖芝 待定 愛知縣立武道館 獎牌賽、視賽果 16:10 柔術 男子69公斤級金牌賽 徐靖芝 待定 愛知縣立武道館 獎牌賽、視晉級 16:33 自由車 男子爭先賽決賽第1輪 康世峰 － 伊豆自由車館 獎牌賽、視晉級 16:39 自由車 女子爭先賽16強 陳靖云、劉尚盈 － 伊豆自由車館 視晉級 16:57 自由車 男子爭先賽決賽第2輪 康世峰 － 伊豆自由車館 獎牌賽、視晉級 17:00 跆拳道品勢 男子個人金牌戰 柯翔碩 待定 豐橋市綜合體育館 獎牌賽、視晉級 17:00 柔道 女子57公斤級獎牌戰 劉子芸 待定 愛知國際競技場 銅／金牌戰、視晉級 17:00 柔道 女子63公斤級獎牌戰 袁姵君 待定 愛知國際競技場 銅／金牌戰、視晉級 17:00 柔道 女子70公斤級獎牌戰 廖宇蓉 待定 愛知國際競技場 銅／金牌戰、視晉級 17:03 自由車 男子全能賽－計分賽4/4 李靖烽 － 伊豆自由車館 獎牌賽 17:45 自由車 男子爭先賽決賽第3輪 康世峰 － 伊豆自由車館 獎牌賽、視需要 17:48 自由車 女子爭先賽16強復活賽 陳靖云、劉尚盈 － 伊豆自由車館 視賽果 18:00 角力 女子62公斤級銅牌戰 白欣平 待定 名古屋市稻永運動中心 獎牌賽、視賽果 18:00 角力 女子62公斤級金牌戰 白欣平 待定 名古屋市稻永運動中心 獎牌賽、視晉級

▲陳歆雅10月1日上午9時出戰跆拳道品勢女子個人準決賽，若順利晉級，下午3時30分將挑戰金牌。（圖／大專體總提供）

▲黃亭茵／曾可妡10月1日下午3時48分直接參加女子美式接力決賽，是中華隊當日場地自由車的獎牌重點。（圖/96聯賽提供）

排名 國家／地區 🥇 金牌 🥈 銀牌 🥉 銅牌 總計 1 🇨🇳 中國 143 62 49 254 2 🇯🇵 日本 45 71 67 183 3 🇰🇷 南韓 24 27 44 95 4 🇺🇿 烏茲別克 14 17 13 44 5 🇹🇭 泰國 12 9 12 33 6 🇧🇭 巴林 11 5 4 20 7 🇮🇷 伊朗 10 16 11 37 8 🇰🇿 哈薩克 9 17 25 51 9 🇰🇵 北韓 7 5 6 18 10 🇮🇳 印度 6 21 25 52 11 🇲🇾 馬來西亞 6 5 9 20 12 🇭🇰 中國香港 5 12 18 35 13 🇰🇼 科威特 4 1 4 9 14 🇹🇼 中華台北 3 10 24 37

項目 選手 關鍵時間 階段 跆拳道品勢女子個人 陳歆雅 09:00／15:30 準決賽→金牌戰 跆拳道品勢男子個人 柯翔碩 11:30／17:00 準決賽→金牌戰 馬術障礙超越團體 林筠淇等 13:05 決賽 輕艇激流男子C艇 吳融政、張富驊 13:30 決賽視晉級 輕艇激流女子K艇 張筑涵、吳亭儀 14:00 決賽視晉級 射箭複合弓男子個人 陳界綸、張正韋 13:17起 8強→獎牌戰 女子美式接力 黃亭茵／曾可妡 15:48 決賽 柔術男子69公斤級 徐靖芝 15:55／16:10 獎牌戰視晉級 柔道女子57公斤級 劉子芸 17:00 獎牌戰視晉級 柔道女子63公斤級 袁姵君 17:00 獎牌戰視晉級 柔道女子70公斤級 廖宇蓉 17:00 獎牌戰視晉級 自由車男子全能 李靖烽 17:03 最終計分決勝 角力女子62公斤級 白欣平 18:00 獎牌戰視晉級 電競《英雄聯盟》 中華隊 09:00／13:30 4強

收看管道 平台／頻道 支援裝置與說明 電視頻道 中華電信MOD 愛爾達體育1至4台，第200至203頻道 電視頻道 東森電視 有線電視亞運相關轉播 線上平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦 線上平台 Hami Video 手機、平板、電腦

▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會10月1日進入最後階段，中華代表團獎牌戰依舊密集，跆拳道品勢、馬術、場地自由車、輕艇激流、柔道、射箭、角力與電子競技都有機會站上頒獎台。其中陳歆雅、柯翔碩分別出戰跆拳道品勢女子、男子個人準決賽，若晉級將在下午挑戰金牌；自由車方面李靖烽挑戰男子全能賽，黃亭茵／曾可妡則出戰女子美式接力決賽。網球戰線同樣受到關注，曾俊欣進入男單8強，葛藍喬安娜若依9月30日賽果晉級，將在女單4強迎戰中國王曦雨；謝淑薇／梁恩碩則出戰女雙8強，謝淑薇另與曾俊欣搭檔混雙。射箭複合弓男子個人賽方面，陳界綸、張正韋都已殺進8強，最快下午直接爭牌。跆拳道品勢是10月1日最直接的奪牌項目之一。陳歆雅上午9時出戰女子個人準決賽，若順利晉級，下午3時30分挑戰金牌；柯翔碩則在上午11時30分進行男子個人準決賽，金牌戰安排在下午5時。兩人從準決賽開始就正式進入獎牌區，是中華隊當日最早有機會進帳獎牌的戰線之一。網球進入最後階段，曾俊欣在男子單打8強迎戰烏茲別克SULTANOV Khumoyun；女子方面，葛藍喬安娜若依9月30日賽果晉級，4強將碰中國王曦雨。 2026名古屋亞運每日賽程表1001(0930_1620)謝淑薇則持續雙線作戰，與梁恩碩在女雙8強迎戰日本KOBORI Momoko／SHIMIZU Ayano，混雙另搭曾俊欣挑戰8強；何承叡／詹皓晴也有混雙8強賽程。複合弓男子個人賽一次有兩名中華隊選手殺入8強。陳界綸下午1時17分先迎戰印度THIRUMURU Ganesh Mani Ratnam，張正韋則在1時51分強碰中國劉瑾一。若一路晉級，準決賽與獎牌戰都會在下午接續完成，金牌戰排在3時01分。場地自由車是10月1日另一個獎牌密集區。李靖烽從上午10時開始挑戰男子全能賽，依序進行集體出發、節奏搶分、淘汰與計分4個分項，最後一項排在下午5時03分，完成後直接決定最終名次。女子美式接力則由黃亭茵／曾可妡下午3時48分直接參加決賽；男子爭先賽康世峰已進入8強，若持續過關，下午4時33分後將進入三戰兩勝制的決賽階段。陳靖云、劉尚盈則從女子爭先賽資格賽開始挑戰。柔道10月1日由女子戰線接棒，劉子芸出戰57公斤級、袁姵君參加63公斤級，廖宇蓉則挑戰70公斤級。三人都從上午11時開始淘汰賽，若一路晉級，下午5時將進入銅牌戰或金牌戰。電子競技《英雄聯盟》中華隊已進入4強，官方暫列上午9時或下午1時30分出賽，實際比賽時間與對手仍待確認。這場已屬獎牌賽階段，若再下一城即可挺進冠軍戰。目前可查到的較完整榜單更新至，中華台北累積。中國以143金高居榜首，日本45金排名第2，南韓24金排名第3。