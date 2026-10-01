2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會10月1日進入最後階段，中華代表團獎牌戰依舊密集，跆拳道品勢、馬術、場地自由車、輕艇激流、柔道、射箭、角力與電子競技都有機會站上頒獎台。其中陳歆雅、柯翔碩分別出戰跆拳道品勢女子、男子個人準決賽，若晉級將在下午挑戰金牌；自由車方面李靖烽挑戰男子全能賽，黃亭茵／曾可妡則出戰女子美式接力決賽。
網球戰線同樣受到關注，曾俊欣進入男單8強，葛藍喬安娜若依9月30日賽果晉級，將在女單4強迎戰中國王曦雨；謝淑薇／梁恩碩則出戰女雙8強，謝淑薇另與曾俊欣搭檔混雙。射箭複合弓男子個人賽方面，陳界綸、張正韋都已殺進8強，最快下午直接爭牌。
🟡本文重點摘要
📍10月1日中華代表團完整賽程
📍陳歆雅、柯翔碩跆拳道品勢準決賽起步拚金
📍李靖烽場地自由車男子全能賽一日四項決戰
📍黃亭茵／曾可妡女子美式接力直接爭牌
📍曾俊欣男單8強、謝淑薇女雙與混雙多線出擊
📍陳界綸、張正韋射箭複合弓男子個人8強拚牌
📍柔道女子57、63、70公斤級三線出擊
📍電子競技《英雄聯盟》4強賽爭決賽門票
📍中華台北最新為3金10銀24銅、共37面獎牌，暫居第14名
10月1日 中華代表團賽程表
陳歆雅、柯翔碩品勢拚金 上午準決賽、下午決戰
跆拳道品勢是10月1日最直接的奪牌項目之一。陳歆雅上午9時出戰女子個人準決賽，若順利晉級，下午3時30分挑戰金牌；柯翔碩則在上午11時30分進行男子個人準決賽，金牌戰安排在下午5時。兩人從準決賽開始就正式進入獎牌區，是中華隊當日最早有機會進帳獎牌的戰線之一。
曾俊欣男單8強 謝淑薇女雙、混雙雙線出擊
網球進入最後階段，曾俊欣在男子單打8強迎戰烏茲別克SULTANOV Khumoyun；女子方面，葛藍喬安娜若依9月30日賽果晉級，4強將碰中國王曦雨。 2026名古屋亞運每日賽程表1001(0930_1620)
謝淑薇則持續雙線作戰，與梁恩碩在女雙8強迎戰日本KOBORI Momoko／SHIMIZU Ayano，混雙另搭曾俊欣挑戰8強；何承叡／詹皓晴也有混雙8強賽程。
射箭複合弓男單雙箭頭 陳界綸、張正韋8強起步
複合弓男子個人賽一次有兩名中華隊選手殺入8強。陳界綸下午1時17分先迎戰印度THIRUMURU Ganesh Mani Ratnam，張正韋則在1時51分強碰中國劉瑾一。若一路晉級，準決賽與獎牌戰都會在下午接續完成，金牌戰排在3時01分。
李靖烽挑戰場地自由車全能 黃亭茵／曾可妡直接爭牌
場地自由車是10月1日另一個獎牌密集區。李靖烽從上午10時開始挑戰男子全能賽，依序進行集體出發、節奏搶分、淘汰與計分4個分項，最後一項排在下午5時03分，完成後直接決定最終名次。
女子美式接力則由黃亭茵／曾可妡下午3時48分直接參加決賽；男子爭先賽康世峰已進入8強，若持續過關，下午4時33分後將進入三戰兩勝制的決賽階段。陳靖云、劉尚盈則從女子爭先賽資格賽開始挑戰。
柔道女子三量級同日開戰 17時進入獎牌戰
柔道10月1日由女子戰線接棒，劉子芸出戰57公斤級、袁姵君參加63公斤級，廖宇蓉則挑戰70公斤級。三人都從上午11時開始淘汰賽，若一路晉級，下午5時將進入銅牌戰或金牌戰。
《英雄聯盟》4強出擊 再贏一場挺進決賽
電子競技《英雄聯盟》中華隊已進入4強，官方暫列上午9時或下午1時30分出賽，實際比賽時間與對手仍待確認。這場已屬獎牌賽階段，若再下一城即可挺進冠軍戰。
2026名古屋亞運最新獎牌榜
目前可查到的較完整榜單更新至9月29日晚間20時58分，中華台北累積 3金、10銀、24銅，共37面獎牌，排名第14。中國以143金高居榜首，日本45金排名第2，南韓24金排名第3。
10月1日中華隊主要奪牌點
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🟡本文重點摘要
📍10月1日中華代表團完整賽程
📍陳歆雅、柯翔碩跆拳道品勢準決賽起步拚金
📍李靖烽場地自由車男子全能賽一日四項決戰
📍黃亭茵／曾可妡女子美式接力直接爭牌
📍曾俊欣男單8強、謝淑薇女雙與混雙多線出擊
📍陳界綸、張正韋射箭複合弓男子個人8強拚牌
📍柔道女子57、63、70公斤級三線出擊
📍電子競技《英雄聯盟》4強賽爭決賽門票
📍中華台北最新為3金10銀24銅、共37面獎牌，暫居第14名
10月1日 中華代表團賽程表
|時間
|運動種類
|項目／階段
|參賽選手
|對手
|地點
|備註
|06:30
|高爾夫
|女子個人賽第2回合
|徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|06:30
|高爾夫
|女子團體賽第2回合
|徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|09:00
|柔術
|男子69公斤級64強
|徐靖芝
|待定
|愛知縣立武道館
|09:00
|跆拳道品勢
|女子個人準決賽
|陳歆雅
|待定
|豐橋市綜合體育館
|獎牌賽階段
|09:00／13:30
|電子競技
|《英雄聯盟》4強
|中華隊
|待定
|愛知天空展覽館
|獎牌賽階段
|09:30
|馬術
|障礙超越團體決賽第1輪
|林筠淇、陳紘紳、陳御龍、王崇皓
|－
|JRA馬事公苑
|10:00
|自由車
|男子全能賽－集體出發1/4
|李靖烽
|－
|伊豆自由車館
|10:00－21:00
|網球
|男子單打8強
|曾俊欣
|烏茲別克 SULTANOV Khumoyun
|東山公園網球中心
|時間待公告
|10:00－21:00
|網球
|女子單打4強
|葛藍喬安娜
|中國 王曦雨
|東山公園網球中心
|視9/30賽果
|10:00－21:00
|網球
|女子雙打8強
|謝淑薇／梁恩碩
|日本 KOBORI Momoko／SHIMIZU Ayano
|東山公園網球中心
|10:00－21:00
|網球
|混合雙打8強
|曾俊欣／謝淑薇
|印尼或中國
|東山公園網球中心
|視9/30賽果
|10:00－21:00
|網球
|混合雙打8強
|何承叡／詹皓晴
|哈薩克或中國
|東山公園網球中心
|視9/30賽果
|10:18
|自由車
|男子爭先賽8強第1輪
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|10:20
|柔術
|男子69公斤級32強
|徐靖芝
|待定
|愛知縣立武道館
|視晉級
|10:30
|自由車
|女子爭先賽資格賽
|陳靖云、劉尚盈
|－
|伊豆自由車館
|10:30
|輕艇激流
|男子單人C艇準決賽
|吳融政、張富驊
|－
|矢作川輕艇激流標竿水道
|10:30
|角力
|女子62公斤級16強
|白欣平
|待定
|名古屋市稻永運動中心
|10:40
|高爾夫
|男子個人賽第2回合
|王偉軒、洪健堯、詹世昌
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|10:40
|高爾夫
|男子團體賽第2回合
|王偉軒、洪健堯、詹世昌
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|10:45
|柔術
|男子69公斤級16強
|徐靖芝
|待定
|愛知縣立武道館
|視晉級
|10:50
|自由車
|男子爭先賽8強第2輪
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|視賽果
|11:00
|柔道
|女子57公斤級16強
|劉子芸
|待定
|愛知國際競技場
|11:00
|柔道
|女子63公斤級16強
|袁姵君
|待定
|愛知國際競技場
|11:00
|柔道
|女子70公斤級16強
|廖宇蓉
|待定
|愛知國際競技場
|11:02
|自由車
|女子爭先賽32強
|陳靖云、劉尚盈
|－
|伊豆自由車館
|視資格賽
|11:06
|輕艇激流
|女子單人K艇準決賽
|張筑涵、吳亭儀
|－
|矢作川輕艇激流標竿水道
|11:26
|自由車
|男子全能賽－節奏搶分2/4
|李靖烽
|－
|伊豆自由車館
|11:30
|柔術
|男子69公斤級8強
|徐靖芝
|待定
|愛知縣立武道館
|視晉級
|11:30
|跆拳道品勢
|男子個人準決賽
|柯翔碩
|待定
|豐橋市綜合體育館
|獎牌賽階段
|11:44
|自由車
|男子爭先賽8強第3輪
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|視需要
|11:55
|柔術
|男子69公斤級4強
|徐靖芝
|待定
|愛知縣立武道館
|視晉級
|12:10
|柔術
|男子69公斤級復活賽
|徐靖芝
|待定
|愛知縣立武道館
|視賽果
|13:00
|排球
|男子第9至16名複賽
|中華隊
|吉爾吉斯
|小牧市公園競技場
|13:05
|馬術
|障礙超越團體決賽第2輪
|林筠淇、陳紘紳、陳御龍、王崇皓
|－
|JRA馬事公苑
|獎牌賽
|13:17
|射箭
|複合弓男子個人8強
|陳界綸
|印度 THIRUMURU Ganesh Mani Ratnam
|岡崎中央綜合公園
|13:30
|輕艇激流
|男子單人C艇決賽
|吳融政、張富驊
|－
|矢作川輕艇激流標竿水道
|獎牌賽、視晉級
|13:51
|射箭
|複合弓男子個人8強
|張正韋
|中國 劉瑾一
|岡崎中央綜合公園
|14:00
|輕艇激流
|女子單人K艇決賽
|張筑涵、吳亭儀
|－
|矢作川輕艇激流標竿水道
|獎牌賽、視晉級
|14:08
|射箭
|複合弓男子個人4強
|陳界綸
|中國或南韓
|岡崎中央綜合公園
|視晉級
|14:25
|射箭
|複合弓男子個人4強
|張正韋
|南韓或越南
|岡崎中央綜合公園
|視晉級
|14:44
|射箭
|複合弓男子個人銅牌賽
|陳界綸、張正韋
|待定
|岡崎中央綜合公園
|獎牌賽、視賽果
|15:00
|自由車
|男子爭先賽準決賽第1輪
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|視晉級
|15:01
|射箭
|複合弓男子個人金牌賽
|陳界綸、張正韋
|待定
|岡崎中央綜合公園
|獎牌賽、視晉級
|15:06
|自由車
|男子爭先賽第5至8名決賽
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|視賽果
|15:09
|自由車
|女子爭先賽32強復活賽
|陳靖云、劉尚盈
|－
|伊豆自由車館
|視賽果
|15:21
|自由車
|男子爭先賽準決賽第2輪
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|視賽果
|15:27
|自由車
|男子全能賽－淘汰賽3/4
|李靖烽
|－
|伊豆自由車館
|15:30
|跆拳道品勢
|女子個人金牌戰
|陳歆雅
|待定
|豐橋市綜合體育館
|獎牌賽、視晉級
|15:45
|自由車
|男子爭先賽準決賽第3輪
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|視需要
|15:48
|自由車
|女子美式接力決賽
|黃亭茵／曾可妡
|－
|伊豆自由車館
|獎牌賽
|15:55
|柔術
|男子69公斤級銅牌賽
|徐靖芝
|待定
|愛知縣立武道館
|獎牌賽、視賽果
|16:10
|柔術
|男子69公斤級金牌賽
|徐靖芝
|待定
|愛知縣立武道館
|獎牌賽、視晉級
|16:33
|自由車
|男子爭先賽決賽第1輪
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|獎牌賽、視晉級
|16:39
|自由車
|女子爭先賽16強
|陳靖云、劉尚盈
|－
|伊豆自由車館
|視晉級
|16:57
|自由車
|男子爭先賽決賽第2輪
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|獎牌賽、視晉級
|17:00
|跆拳道品勢
|男子個人金牌戰
|柯翔碩
|待定
|豐橋市綜合體育館
|獎牌賽、視晉級
|17:00
|柔道
|女子57公斤級獎牌戰
|劉子芸
|待定
|愛知國際競技場
|銅／金牌戰、視晉級
|17:00
|柔道
|女子63公斤級獎牌戰
|袁姵君
|待定
|愛知國際競技場
|銅／金牌戰、視晉級
|17:00
|柔道
|女子70公斤級獎牌戰
|廖宇蓉
|待定
|愛知國際競技場
|銅／金牌戰、視晉級
|17:03
|自由車
|男子全能賽－計分賽4/4
|李靖烽
|－
|伊豆自由車館
|獎牌賽
|17:45
|自由車
|男子爭先賽決賽第3輪
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|獎牌賽、視需要
|17:48
|自由車
|女子爭先賽16強復活賽
|陳靖云、劉尚盈
|－
|伊豆自由車館
|視賽果
|18:00
|角力
|女子62公斤級銅牌戰
|白欣平
|待定
|名古屋市稻永運動中心
|獎牌賽、視賽果
|18:00
|角力
|女子62公斤級金牌戰
|白欣平
|待定
|名古屋市稻永運動中心
|獎牌賽、視晉級
跆拳道品勢是10月1日最直接的奪牌項目之一。陳歆雅上午9時出戰女子個人準決賽，若順利晉級，下午3時30分挑戰金牌；柯翔碩則在上午11時30分進行男子個人準決賽，金牌戰安排在下午5時。兩人從準決賽開始就正式進入獎牌區，是中華隊當日最早有機會進帳獎牌的戰線之一。
網球進入最後階段，曾俊欣在男子單打8強迎戰烏茲別克SULTANOV Khumoyun；女子方面，葛藍喬安娜若依9月30日賽果晉級，4強將碰中國王曦雨。 2026名古屋亞運每日賽程表1001(0930_1620)
謝淑薇則持續雙線作戰，與梁恩碩在女雙8強迎戰日本KOBORI Momoko／SHIMIZU Ayano，混雙另搭曾俊欣挑戰8強；何承叡／詹皓晴也有混雙8強賽程。
射箭複合弓男單雙箭頭 陳界綸、張正韋8強起步
複合弓男子個人賽一次有兩名中華隊選手殺入8強。陳界綸下午1時17分先迎戰印度THIRUMURU Ganesh Mani Ratnam，張正韋則在1時51分強碰中國劉瑾一。若一路晉級，準決賽與獎牌戰都會在下午接續完成，金牌戰排在3時01分。
李靖烽挑戰場地自由車全能 黃亭茵／曾可妡直接爭牌
場地自由車是10月1日另一個獎牌密集區。李靖烽從上午10時開始挑戰男子全能賽，依序進行集體出發、節奏搶分、淘汰與計分4個分項，最後一項排在下午5時03分，完成後直接決定最終名次。
女子美式接力則由黃亭茵／曾可妡下午3時48分直接參加決賽；男子爭先賽康世峰已進入8強，若持續過關，下午4時33分後將進入三戰兩勝制的決賽階段。陳靖云、劉尚盈則從女子爭先賽資格賽開始挑戰。
柔道10月1日由女子戰線接棒，劉子芸出戰57公斤級、袁姵君參加63公斤級，廖宇蓉則挑戰70公斤級。三人都從上午11時開始淘汰賽，若一路晉級，下午5時將進入銅牌戰或金牌戰。
《英雄聯盟》4強出擊 再贏一場挺進決賽
電子競技《英雄聯盟》中華隊已進入4強，官方暫列上午9時或下午1時30分出賽，實際比賽時間與對手仍待確認。這場已屬獎牌賽階段，若再下一城即可挺進冠軍戰。
2026名古屋亞運最新獎牌榜
目前可查到的較完整榜單更新至9月29日晚間20時58分，中華台北累積 3金、10銀、24銅，共37面獎牌，排名第14。中國以143金高居榜首，日本45金排名第2，南韓24金排名第3。
|排名
|國家／地區
|🥇 金牌
|🥈 銀牌
|🥉 銅牌
|總計
|1
|🇨🇳 中國
|143
|62
|49
|254
|2
|🇯🇵 日本
|45
|71
|67
|183
|3
|🇰🇷 南韓
|24
|27
|44
|95
|4
|🇺🇿 烏茲別克
|14
|17
|13
|44
|5
|🇹🇭 泰國
|12
|9
|12
|33
|6
|🇧🇭 巴林
|11
|5
|4
|20
|7
|🇮🇷 伊朗
|10
|16
|11
|37
|8
|🇰🇿 哈薩克
|9
|17
|25
|51
|9
|🇰🇵 北韓
|7
|5
|6
|18
|10
|🇮🇳 印度
|6
|21
|25
|52
|11
|🇲🇾 馬來西亞
|6
|5
|9
|20
|12
|🇭🇰 中國香港
|5
|12
|18
|35
|13
|🇰🇼 科威特
|4
|1
|4
|9
|14
|🇹🇼 中華台北
|3
|10
|24
|37
|項目
|選手
|關鍵時間
|階段
|跆拳道品勢女子個人
|陳歆雅
|09:00／15:30
|準決賽→金牌戰
|跆拳道品勢男子個人
|柯翔碩
|11:30／17:00
|準決賽→金牌戰
|馬術障礙超越團體
|林筠淇等
|13:05
|決賽
|輕艇激流男子C艇
|吳融政、張富驊
|13:30
|決賽視晉級
|輕艇激流女子K艇
|張筑涵、吳亭儀
|14:00
|決賽視晉級
|射箭複合弓男子個人
|陳界綸、張正韋
|13:17起
|8強→獎牌戰
|女子美式接力
|黃亭茵／曾可妡
|15:48
|決賽
|柔術男子69公斤級
|徐靖芝
|15:55／16:10
|獎牌戰視晉級
|柔道女子57公斤級
|劉子芸
|17:00
|獎牌戰視晉級
|柔道女子63公斤級
|袁姵君
|17:00
|獎牌戰視晉級
|柔道女子70公斤級
|廖宇蓉
|17:00
|獎牌戰視晉級
|自由車男子全能
|李靖烽
|17:03
|最終計分決勝
|角力女子62公斤級
|白欣平
|18:00
|獎牌戰視晉級
|電競《英雄聯盟》
|中華隊
|09:00／13:30
|4強
亞運轉播平台整理
|收看管道
|平台／頻道
|支援裝置與說明
|電視頻道
|中華電信MOD
|愛爾達體育1至4台，第200至203頻道
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