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台北市長蔣萬安今（30）晚和國民黨新北市長參選人李四川連袂出席「雙北觀光產業中秋論壇」，兩人進場時，現場出現許多拿著「凍蒜」牌子的婆媽支持者。蔣致詞時說，他對觀光產業發展的願景，要讓旅客進得來、留下來、買起來，他一定要創造非來不可的理由，所以他跟李四川克服重重的困難讓大巨蛋完工啟用，4萬人來聽演唱會，周杰倫4場演唱會帶來17億經濟效益，未來他們的責任就是把世界帶進雙北。蔣萬安今和李四川連袂出席「雙北觀光產業中秋論壇」，原先還要和新北市長侯友宜同台，但因為蔣萬安後面還有行程，不得已要先離開，但兩人離開前「愛心三連拍」，傳達雙北同心的意涵。蔣萬安致詞說，感謝觀光產業界每位夥伴的付出，讓台灣非常具有國際級的觀光，在每一個角落都有珍貴的寶藏，所以獲得美國知名雜誌《Travel + Leisure》評選全球50大旅遊最佳目的地，台北市是全國唯一入選的城市，更是英國《Time Out》雜誌更評選全球最佳文化旅遊城市，台北市是亞洲第一。蔣萬安指出，台北市去年住房率達到72%、入住人次也超過1,560萬人，整體旅館住宿餐飲經濟的產值超過3,200億、全國之冠，但放眼未來，他要讓旅客進得來、留下來、買起來，讓旅客再多留幾晚，所以一定要創造非來不可的理由，而大巨蛋就是最好的證明。蔣萬安稱，他跟李四川克服重重困難，在上任第一年無論如何讓大巨蛋完工啟用， 4萬人坐在這裡聽演唱會，更代表幾萬人走進旅館、走進台北的商圈、走進台北的夜市，周杰倫4場的演唱會帶來17億的經濟效益、41億的觀光產值，所以一場場的活動，就是一張漂亮的觀光名片。蔣萬安表示，未來要串聯雙北的交通、住宿、景點還有各項的活動，希望未來觀光客來到台灣，早上到中山商圈，晚上到九份，隔天到淡水，接著可以逛大稻埕，希望旅客可以好好享受雙北觀光景點。蔣萬安也說，未來要把台北打造成親水城市，目前正在進行淡水河岸改造計畫，將在河岸外推18公尺，未來所有的民眾不只是可以散步、慢跑、騎腳踏車，在這裡喝咖啡、聽著爵士樂，看著夕陽還可以逛市集、搭乘遊艇，晚上配合上夜間投燈的光環境，未來要打造一個真正屬於我們世界級的河岸，把世界帶進雙北。