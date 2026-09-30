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▲沈伯洋逐一敬酒。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

▲沈伯洋出席南門市場餐會。（圖／記者葉政勳攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（30）日晚間赴南門市場平安宴，與台北市長蔣萬安、前市長柯文哲同場不同框。對於若遇到蔣萬安有何話想說？沈伯洋回應，應是討論最近食安的問題，「保護市民，安全永遠是第一位的」。沈伯洋晚間7時在立委吳沛憶及在地議員陪同下，赴南門市場平安宴，並逐一敬酒。媒體會前詢問，若遇到蔣萬安是否有話要說？沈伯洋回應，應是討論最近食安的問題，這真的很重要，況且一直以來，蔣是一個很專注食安的人；他說，畢竟若是同家廠商，或是現在需要一些預防措施，應該是是蠻重要的，「保護市民安全，永遠是第一位的」。至於戴口罩是否有點感冒？沈伯洋提到，主要是發燒，他小孩子先發燒，昨天半夜照顧小孩時，「結果自己就跟著燒起來了」。對於聯電創辦人曹興誠在臉書發文稱沈伯洋「無緣大慈」，可消弭藍綠對立。沈伯洋說，在市政、心中，他們本來就沒有分立場，市民有什麼聲音，「我們就來反映，就來解決」。另外，台北市松山區民族國小傳出24日有學生吃完營養午餐後陸續出現嘔吐、腸胃不適等症狀，教育局則稱，校方25日接獲反映後，第一時間即啟動應變處理，完成校安及衛生局通報，並配合衛生局進行留樣檢體採樣、疫調及供餐場域稽查，經查，供應廠商為同一中央廚房，同時供應其他3所學校，教育局已全面清查，目前僅民族國小同班級發生學生不適情況，其餘3校均未發現，後續將持續追蹤學生健康狀況及檢驗結果，嚴格把關校園食品安全。沈伯洋說，真的要注意，若是這樣，他們回應都一樣，一旦發生這種事，趕快檢體、確認以及釐清是什麼問題，讓家長安心其實真的非常的重要。