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▲產業園區管理局舉辦推動園區智慧雙軸轉型說明會。(圖／記者黃守作攝)

▲產業園區管理局副局長劉繼傳說明該局推動園區智慧雙軸轉型的情形。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局於今(30)日下午，在經濟部第二會議室，舉辦推動園區智慧雙軸轉型說明會，期用科技守護安全，以智慧促進永續，致力數據整合與智慧科技，打造兼具安全防災、智慧預警及環境永續的現代化產業園區。經濟部產業園區管理局推動園區智慧雙軸轉型說明會，是由產業園區管理局副局長劉繼傳主持，有企業界代表與會，期致力推動園區治理智慧轉型。產業園區管理局副局長劉繼傳表示，產業園區管理局為提升工業管線風險辨識、預警應變效率與強化污水管理效能，乃舉辦此一推動園區智慧雙軸轉型說明會，期持續導入人工智慧(AI)、雲端大數據，以及智慧監測技術。劉繼傳說，產業園區管理局致力推動園區智慧雙軸轉型智慧治理升級，以人工智慧(AI)辨識工業管線風險及污水智慧管網，以提升收費效益，在工業管線安全方面，已建置「工業管線雲端平台」，整合7大管束、69條管線基本資料及逾100萬筆圖資與檢測履歷數據，強化人工智慧(AI)辨識預警功能，而在污水治理方面，則以土城及大甲幼獅污水廠為示範，導入智慧管網，用藥成本降低20%以上，污水處理節電成效達29%，減碳量約7000KgCO2，該局將逐步打造兼具安全防災、智慧預警及環境永續的現代化產業園區。劉繼傳指出，產業園區管理局為強化工業管線平時預防、風險監控及事故應變能力，將持續從制度管理、查核驗證到科技應用等多軌並進，已累計辦理中央督導查核39場次、偕同地方政府查核175場次、緊急應變測試66場次，並導入XR延伸實境訓練2場次等。劉繼傳並說，該局近年來並結合AI影像辨識、管線洩漏擴散模擬及動態風險圖台，目前已辨識高雄5個行政區、23個里的重點風險區域，並整合管線、建物及日夜間人口等資訊，以協助提前掌握潛在影響範圍，讓管線安全管理由即時監控進一步朝「事前辨識、主動預警」發展。劉繼傳並指出，智慧科技也逐步落實於業者日常管線管理，台灣中油公司自主開發檢測比對程式，利用人工智慧(AI)演算法，研判管線腐蝕成長趨勢，在高雄地區目前已完成21條管線比對，並透過AGM追蹤系統提升定位效率；台塑公司在高雄港洲際二期遷改管線導入人工智慧(AI)洩漏感知模型，建置智慧洩漏偵測系統；至於長春公司則整合管線洩漏偵測系統及智能助理進行警報分析，在洩漏排放測試中，偵測反應時間縮短至2分鐘、定位誤差小於100公尺，展現智慧科技可協助提升異常偵測與應變效率的實際成果。