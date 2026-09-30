經濟部產業園區管理局於今(30)日下午，在經濟部第二會議室，舉辦推動園區智慧雙軸轉型說明會，期用科技守護安全，以智慧促進永續，致力數據整合與智慧科技，打造兼具安全防災、智慧預警及環境永續的現代化產業園區。
經濟部產業園區管理局推動園區智慧雙軸轉型說明會，是由產業園區管理局副局長劉繼傳主持，有企業界代表與會，期致力推動園區治理智慧轉型。
產業園區管理局副局長劉繼傳表示，產業園區管理局為提升工業管線風險辨識、預警應變效率與強化污水管理效能，乃舉辦此一推動園區智慧雙軸轉型說明會，期持續導入人工智慧(AI)、雲端大數據，以及智慧監測技術。
劉繼傳說，產業園區管理局致力推動園區智慧雙軸轉型智慧治理升級，以人工智慧(AI)辨識工業管線風險及污水智慧管網，以提升收費效益，在工業管線安全方面，已建置「工業管線雲端平台」，整合7大管束、69條管線基本資料及逾100萬筆圖資與檢測履歷數據，強化人工智慧(AI)辨識預警功能，而在污水治理方面，則以土城及大甲幼獅污水廠為示範，導入智慧管網，用藥成本降低20%以上，污水處理節電成效達29%，減碳量約7000KgCO2，該局將逐步打造兼具安全防災、智慧預警及環境永續的現代化產業園區。
劉繼傳指出，產業園區管理局為強化工業管線平時預防、風險監控及事故應變能力，將持續從制度管理、查核驗證到科技應用等多軌並進，已累計辦理中央督導查核39場次、偕同地方政府查核175場次、緊急應變測試66場次，並導入XR延伸實境訓練2場次等。
劉繼傳並說，該局近年來並結合AI影像辨識、管線洩漏擴散模擬及動態風險圖台，目前已辨識高雄5個行政區、23個里的重點風險區域，並整合管線、建物及日夜間人口等資訊，以協助提前掌握潛在影響範圍，讓管線安全管理由即時監控進一步朝「事前辨識、主動預警」發展。
劉繼傳並指出，智慧科技也逐步落實於業者日常管線管理，台灣中油公司自主開發檢測比對程式，利用人工智慧(AI)演算法，研判管線腐蝕成長趨勢，在高雄地區目前已完成21條管線比對，並透過AGM追蹤系統提升定位效率；台塑公司在高雄港洲際二期遷改管線導入人工智慧(AI)洩漏感知模型，建置智慧洩漏偵測系統；至於長春公司則整合管線洩漏偵測系統及智能助理進行警報分析，在洩漏排放測試中，偵測反應時間縮短至2分鐘、定位誤差小於100公尺，展現智慧科技可協助提升異常偵測與應變效率的實際成果。
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劉繼傳說，產業園區管理局致力推動園區智慧雙軸轉型智慧治理升級，以人工智慧(AI)辨識工業管線風險及污水智慧管網，以提升收費效益，在工業管線安全方面，已建置「工業管線雲端平台」，整合7大管束、69條管線基本資料及逾100萬筆圖資與檢測履歷數據，強化人工智慧(AI)辨識預警功能，而在污水治理方面，則以土城及大甲幼獅污水廠為示範，導入智慧管網，用藥成本降低20%以上，污水處理節電成效達29%，減碳量約7000KgCO2，該局將逐步打造兼具安全防災、智慧預警及環境永續的現代化產業園區。
劉繼傳指出，產業園區管理局為強化工業管線平時預防、風險監控及事故應變能力，將持續從制度管理、查核驗證到科技應用等多軌並進，已累計辦理中央督導查核39場次、偕同地方政府查核175場次、緊急應變測試66場次，並導入XR延伸實境訓練2場次等。
劉繼傳並說，該局近年來並結合AI影像辨識、管線洩漏擴散模擬及動態風險圖台，目前已辨識高雄5個行政區、23個里的重點風險區域，並整合管線、建物及日夜間人口等資訊，以協助提前掌握潛在影響範圍，讓管線安全管理由即時監控進一步朝「事前辨識、主動預警」發展。
劉繼傳並指出，智慧科技也逐步落實於業者日常管線管理，台灣中油公司自主開發檢測比對程式，利用人工智慧(AI)演算法，研判管線腐蝕成長趨勢，在高雄地區目前已完成21條管線比對，並透過AGM追蹤系統提升定位效率；台塑公司在高雄港洲際二期遷改管線導入人工智慧(AI)洩漏感知模型，建置智慧洩漏偵測系統；至於長春公司則整合管線洩漏偵測系統及智能助理進行警報分析，在洩漏排放測試中，偵測反應時間縮短至2分鐘、定位誤差小於100公尺，展現智慧科技可協助提升異常偵測與應變效率的實際成果。