我是廣告 請繼續往下閱讀

連5次參與離岸風電招標！CIP已繳交渢妙3號風場標書

沃旭參戰3之3 將累積經驗灌注大肚1號風場

曾經投標離岸風電 SRE、天豐新能源未參與3之3

經濟部能源署今（30）日公布離岸風電區塊開發第三階段（3之3）招商收件截止，共計有2家投標、2個風場親自送件提出申請，將由能源署內部招標審查，後續公布得標廠商結果及所獲配裝置容量，預計於 2030 年至 2031 年完工併網。雖然已確定哥本哈根基礎建設基金（CIP）及沃旭能源（Ørsted）2家國際上首屈一指的龍頭廠商都投標3之3，但因為雙方風場重疊，最終只可能是「雙龍搶珠，一存一亡」，只有1家得勝，招商結果遠不如預期。風電3之3分配容量3.6GW，以2030年至2031年完工併網，同一開發商最大獲配容量上限調整為1GW，最高可擴充「原獲配容量50%」，最高可達到1.5GW；有別於過去招商階段，不僅恢復保底價格2.29元，也取消強制國產化項目，改以ESG作為評分標準。今年4月，經濟部長龔明鑫被問到是否擔心3之3招商結果不如預期時，他曾自信地說，這次招商規則與先前有所不同，也沒有再強制國產化，更說有超過「1隻手」，也就是5家以上廠商來拜會過，對方最關心還是選商機制，因此仍有信心。CIP下午發出「順逆與共、從不缺席」公告，表示上午已繳交渢妙3號離岸風場標書，強調公司已連續第5次參與台灣政府的離岸風電招標。而在渢妙3號之前的4座離岸風場，橫跨並落實第二階段潛力場址與第三階段區塊開發，一路與政府、產業鏈和金融保險業順逆與共。據在台9年來連續開發建設4座風場所積累的經驗，提出了渢妙3號風場的標書，對標書內容與未來的執行深具信心，「我們期盼能持續為台灣創造電力、持續與政府並肩前行。」沃旭能源稍後也表示，已參與3之3選商，認為他們提出相當成熟的標案，兼具堅實的技術能力、商業可行性及務實的ESG承諾方案，期待把在台灣建置近2GW離岸風電所累積的專業實力和經驗學習注入大肚1號風場，進一步協助台灣產業邁向低碳發展及淨零轉型。雖然CIP及沃旭能源兩家龍頭廠商都投標3之3，但因為CIP的渢妙3號風場，及沃旭能源大肚1號風場高度重疊，因此最終只會有一家廠商出線，換言之，3之3招標只有1家廠商出線，招商結果遠不如預期。然而，這次也有許多曾表達關注過3之3的廠商未選擇投標，如曾經興建的允能風場的天豐新能源（Skyborn Renewables）。天豐新能源台灣區董事長羅富彥7月曾表示，公司評估投資有政策明確性、市場持續性及專案執行彈性三大重點，將審慎評估區塊開發3之3期及後續投資機會。對此，天豐新能源表示，台灣是極具潛力的離岸風電市場，有強勁的綠電需求與成熟的市場實績，「我們樂見市場持續朝向更具彈性的制度、更加重視實際交付能力、提供更清晰的招標時程的發展方向」，憑藉雲林離岸風場的營運實績，以及以台灣作為亞太布局的重要據點，將持續以審慎、穩健的原則，支持台灣離岸風電的長期發展。而至於在潛力場址、區塊開發第一階段、第二階段都有投標的風睿能源（SRE）等風電老將，這次也並未參與招商。SRE回應，現階段將專注3之1 和3之2 期選商中獲配容量的專案，也即團隊全力推進海盛風電、海廣風電的開發與建置，「我們對於台灣離岸風電長期開發的承諾不變，也將持續對能源轉型與永續發展做出具體貢獻。」另外，由日本三井物產、加拿大北陸能源（NPI）、馬來西亞淨達力再生能源（Gentari）所組成的海龍團隊也被問過是否有意願參加3之3。海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，須要看實際招商規則才能決定。