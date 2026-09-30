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iPhone Duo台灣10月16日開放預購！最快23日能拿到

▲台灣Apple Store官網顯示，iPhone Duo提供2種機身顏色，圖為星光白色。（圖／Apple官網）

iPhone Duo提供4種容量！入門款售價7萬4900起

果粉終於等到了！蘋果（Apple）今年首度發表的全新摺疊機iPhone Duo終於要在台灣開賣，根據台灣Apple Store頁面資訊，iPhone Duo將於10月16日（週五）晚間8點開放預購，並於10月23日正式發售，台灣售價入門款256GB要價7萬4900元新台幣，最高階2TB版本售價則接近12萬元。台灣Apple Store官網資訊顯示，iPhone Duo將於10月16日（週五）晚間8點正式開放預購，並在10月23日正式上市，運送部分，蘋果官網也顯示台灣多數地區都能在10月23日送達。目前台灣Apple Store官網顯示，iPhone Duo提供2種機身顏色，儲存容量則共有256GB、512GB、1TB及2TB 4種選擇，其中256GB入門款售價為NT$74,900起，最高階2TB版本則要價NT$118,900起，顏色則有星光白色、夜空色兩種，且僅支援 eSIM，如下：隨著iPhone Duo即將在台灣開放預購，消費者若有購機需求，也可提前透過Apple Store的「Get ready」功能完成機型、容量、顏色及付款方式等設定，待10月16日晚間8點預購開始後即可直接進行訂購。包括機身顏色、儲存容量、電信業者及付款方式等資訊，都可以提前設定完成，等到預購正式開始後即可更快速完成訂購流程。