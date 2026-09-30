我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電近期傳出將在德州設廠傳聞，路透社週三（30日）引述兩名知情人士的消息報導，公司正在評估於美國德州進行投資，擴大美國晶片產能。外媒點出德州的區位優勢。台灣媒體本週稍早引述未具名產業消息來源，率先報導了台積電的德州設廠投資。根據路透報導，引述一名知情人士指出，這項潛在投資將是台積電在已承諾向亞利桑那州投資2650億美元之外，額外加碼的對美投資。但該計畫尚未最終敲定。台積電曾於今年7月宣布在亞利桑那州再投資1000億美元，將其在當地的承諾投資總額推升至2650億美元，用於興建半導體製造設施。外媒Electronics Weekly指出，德州具備多項發展半導體業的優勢，報導提到，德州能源供應充足，價格相對低廉，另一方面，德州州稅較低，也較靠近客戶。報導提到，德州的「矽草原」已經聚集了許多晶片工廠和供應商，包括德州儀器、三星和Terafab等公司。台積電75%的客戶都在美國，因此向美國擴張合乎邏輯。德州還有德州農工大學和德州大學奧斯汀分校兩所工程類大學，正在建造先進的封裝和半導體研究基礎設施，培養下一代技術人員和工程師。