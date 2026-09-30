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▲沈伯洋出席南門市場餐會。（圖／記者葉政勳攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋將在10月4日舉行競選總部成立大會，民眾黨松信議員參選人許甫今（30）日爆料，收到一份來自民進黨北市黨部的傳真，除了要求黨公職動員並廣邀支持者參加外，還有「配額」，立委、議員每人責任額100人、里長每人也要動員20人，總計要動員5300人。對此，民進黨台北市主委吳沛憶晚間受訪時表示，民進黨所提名台北市長候選人總部成立時，黨部一定會盡責的，拜託基層區主任、里長、所有黨公職，親自替基層民眾宣傳。沈伯洋晚間7時在立委吳沛憶及在地議員陪同下，赴南門市場平安宴，並逐一敬酒。對於許甫的爆料，吳沛憶會後受訪時表示，其他黨的黨務他不熟，就民進黨黨務而言，他現在是台北市黨部的主委，過去每一屆，提名台北市長候選人總部成立時，黨部一定會盡責的，拜託基層區主任、里長、所有黨公職，親自替基層民眾宣傳。吳沛憶說，現在雖然透過臉書或是LINE或是Threads，有很多網路方式在做宣傳，可是還是有很多支持者、有一些年齡比較大的，希望能夠親自把這樣的訊息告訴他們；他提到，這次他覺得不好意思是，身為主委，有很多的民眾來問，是否有預留座位等，但這次沒有，都是即時入做、沒有保留座位，這也是這次競選精神，希望每一位民眾，都是沈伯洋的主任委員。吳沛憶說，身為黨部的主委，他能發公文給基層的黨公職，但也要拜託各位市民，「大家都是沈伯洋的主委」，「希望大家可以把你的臉書、LINE，當作公文發給你的親朋好友」，因為星期天這一場總部成立，對他們來講非常重要，畢竟已經進入最後衝刺期；他說，希望能把沈伯洋這段時間所提出的政見，有更好的彙整，而今天所提出的「大洋流計劃」，接下來他們會親自前進六區，與基層面對面的溝通，這還是很重要的，選戰是不能只有靠空戰。吳沛憶提到，雖然他們現在網路的熱度很高，但對黨部來講，基層的組織還要走進社區，接下來他們會更加扎實地，把基層通通都動員出來。至於是否認為對手攻擊動員此事，要讓大家覺得洋流沒有那麼熱？吳沛憶回應，歡迎他們有各種的想法，也歡迎他們親自來現場看一看，對他們來說，不管遇到多少的支持，還是不夠，「對我們來說，還是非常謹慎，希望能拓展支持者，洋流對我們來講是溫暖的，但還是不夠的，我們要更加強的努力」。