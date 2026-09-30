我是廣告 請繼續往下閱讀

被譽為「山林中的鑽石」、韓國頂級食材代表的江原道襄陽松茸，拍賣價格再創歷史新高！根據韓國山林組合中央會今（30）日公布的最新資料，襄陽1級松茸的拍賣成交價來到每公斤162萬3700韓元（約合新台幣3.9萬元），一舉刷新歷年最高紀錄。根據《韓聯社》報導，此前的舊紀錄是2023年10月3日創下的每公斤161萬1200韓元，相比之下，今年每公斤價格增加了1萬2500韓元。當天的襄陽松茸拍賣會共拍出了158.3公斤，總拍賣金額高達5734萬韓元。其中，品質最佳的「1級」松茸僅成交2.5公斤，每公斤即以162萬3700韓元天價落槌；「2級」松茸成交2.49公斤，每公斤103萬3700韓元。對於松茸價格衝上新高，襄陽束草山林組合長全道榮（音譯）分析，極端天候是推升價格的主因。全道榮表示，「近期持續的高溫與乾旱，導致松茸產量直接銳減了一半。在供不應求的情況下，具有強烈需求的買家只能高價搶標」。他亦補充，特定買家的急迫需求推升了盤商的出價，「如果買家非要不可，盤商自然會拉高投標金額，今天的價格可說是一個非常特殊的現象」。襄陽松茸因水分含量低、肉質緊實且香氣濃郁深沉而聞名，由於採收期極短且無法人工培植，稀缺性極高，並於2006年正式登錄為韓國山林廳「地理標誌」林產品第1號。傳統上，松茸價格多在中秋節前夕因贈禮需求達到頂峰，然而今年儘管已過中秋，價格卻依舊維持在高檔不退。