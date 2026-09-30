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▲主播變國王！加冕典禮上演王位爭奪戰（圖／路透社／達志影像）

烏干達土柔王國（Tooro Kingdom）日前在波特爾堡（Fort Portal）的卡魯齊卡皇宮（Karuziika Palace）舉行傳統加冕典禮，前國營媒體新聞主播兼編輯基賈南戈馬（Edward Rukidi Kijanangoma）正式登基，成為愛德華．魯基迪．尼亞邦戈一世（Edward Rukidi Nyabongo the First），是該王國第13任國王。綜合外媒報導，現年56歲的新王，是已故前國王歐尤（King Oyo）的堂兄。歐尤上個月因癌症病逝，享年34歲，王室隨後由21名成員組成的繼承委員會選出新王接任。加冕典禮充滿濃厚的傳統色彩，包括象徵性的模擬戰鬥、屠宰公牛，以及灑母雞血等儀式。烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）也出席了典禮。新王登基後首次發表談話時表示：「我們肩負著保護我們的文化、傳統、習俗以及人民良好行為的重任。」儘管王室內部正陷入激烈的繼承權之爭，加冕儀式仍照常舉行。王太后凱米吉莎（Best Kemigisa）與歐尤的姊姊露絲公主（Princess Ruth Komuntale）對此次加冕提出質疑，聲稱已故國王留有一名幼子，並留下書面遺囑，指定該幼子為合法繼承人。雖然根據烏干達憲法，傳統王國並不擁有正式政治權力，但在該國仍具有深遠的文化影響力。