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▲瑪菲司透露先前就曾邀請利特一起直播，覺得他很親切、講話很溫暖，因此希望能再次合作。（圖／記者葉政勳攝影）

「前黑澀會美眉」瑪菲司跨界電商後，成為「電商女王」，創下一年13億的營業額，去年大手筆請來韓國女團i-dle成員舒華擔任代言人，今（30）日則宣布斥資千萬邀請到Super Junior隊長利特成為全新代言人。瑪菲司受訪時被問到未來是否也有機會找子瑜合作？她表示：「我們一直都保持開放態度。」瑪菲司花費千萬驚喜請到利特擔任全新代言人，她透露先前就曾邀請對方一起直播，覺得他很親切、講話很溫暖，因此希望能再次合作，而瑪菲司也表示利特收到邀約後，很快就答應。瑪菲司近年陸續與SUPER JUNIOR成員有密切合作，日前也與始源合拍電視劇《如果未曾相遇就好了》，被問到未來能不能邀請到全員一起代言？瑪菲司笑說：「目前財力還不夠，可能要先做完雙11。」瑪菲司去年找來舒華、今年邀請到利特，而Twice子瑜傳出陸續接下台灣代言，被問到是否有機會與子瑜合作？瑪菲司表示：「我們一直都保持開放態度，如果跟品牌形象契合都會力邀，但還是要在我的財力範圍內。」目前重心先放在利特，更笑說最近跟韓星合作壓力非常大，甚至出現掉髮狀況。而雙11檔期將到來，瑪菲司透露今年營業額跟去年同期差不多，期望也能創下12億的營業額，不過她坦言今年電商業績可能都會往後退一點點，但依舊會持續努力。而曾是黑澀會美眉的她，被問到有沒有關心黑人陳建州的身體狀況？瑪菲司笑回：「可是我才去（錄）3集而已，還不是很熟。」私下也沒有對方的聯絡方式，但還是希望大家能注意健康。