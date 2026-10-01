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金州勇士在開季媒體日迎來新氣象，當家球星柯瑞（Stephen Curry）對陣中新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）給予極高評價，特別點出他出色的籃球智商與成熟心態，看好他能在新賽季為球隊帶來實質貢獻。柯瑞接受訪問時表示，倫德伯格最吸引他目光的就是在場上解讀比賽的能力。「你可以看出他總是想做出正確的判斷，」柯瑞說道，「他不畏懼挑戰，心態開放且充滿好奇心，總是認真傾聽並主動發問，你可以感覺到他在精神層面上非常專注，他絕對是個贏家。」除了場上表現，柯瑞也稱讚他私下是個好相處的隊友，不僅安分守己完成菜鳥該做的事，也能在不影響團隊運作的情況下展現自身存在感。對於外界是否該期待倫德伯格在新秀賽季就繳出爆炸性數據，柯瑞則希望大眾給予空間，將焦點放在他的持續進步上。「在現在的聯盟環境和社群媒體放大鏡下，大家可能會期待他一開季就繳出20分、8籃板、6助攻的成績，」柯瑞強調，「他的任務就是屏蔽這些外界干擾。只要他建立起對比賽的節奏，數據自然會跟著來，而且他絕對會獲得發揮機會，這點讓人非常期待。」隊上老將霍福德（Al Horford）同樣對這位新秀讚譽有加，特別點出他的全能身手。霍福德表示，倫德伯格無論是自己創造投籃機會、切入禁區或尋找空檔隊友都游刃有餘，並且非常懂得無球跑位，目前已經展現出完美契合教練團戰術體系的球感。即將在賽季中滿24歲的倫德伯格，擁有6呎9吋、240磅的壯碩體格。他的晉升之路相當非典型，從社區大學起步，歷經UAB（阿拉巴馬大學伯明罕分校），最終轉戰密西根大學並率隊奪得全國冠軍。在奪冠賽季中，他場均繳出15.1分、6.8籃板與3.2助攻，在防守端也展現強大影響力，成功從一名苦工型大前鋒蛻變為身手全面的側翼球員，今年夏天更帶領勇士隊順利捧起夏季聯賽冠軍獎盃。