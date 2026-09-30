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由譚松韻、劉學義主演的陸劇《蘭香如故》日前從每日雙更改為每日單更，今（30）日更是全部平台停播一天，不少劇迷好奇背後原因，究其停更的3大因素為集數調節、配合新劇檔期、商業營運考量，不過仍有網友大呼：「太難受了！」《蘭香如故》9月30日暫停更新，主要源於劇方與播出平台對排播策略的整體調整，第一原因是官方為了維護劇情連貫性、避免觀眾等待第二季間隔過長，最終決定不拆季、直接一口氣播到大結局，而為了配合這項調整，平台將原先的「每日雙更」減速為「每日單更」，並搭配今天停更一天作為集數調節。第二原因是由於央視等電視平台在9月底推出趙今麥、魏大勛主演的《無可替代》，直接壓縮了《蘭香如故》的播出窗口，為了接檔新劇與檔期協調，串流平台如騰訊視頻、Disney+ 等便需要同步微調線上排播節奏。最後一個原因是在《蘭香如故》熱播高潮期，透過「降速單更」加上「停更一天」的排播手法，預期能夠延長劇迷對該劇的熱度週期，並吸引更多人升級或續訂SVIP（超級會員）以利後續搶先看結局。對於《蘭香如故》官方的策略性停更，網友表示：「我從第一集開始再看一遍」、「爆劇最後吃相都這樣...」、「太難熬了！為什麼要斷更」、「停更太難受了」、「真的服了，再不更就不用看了，網上到處片段都猜出一二了」、「我說單更要出事吧！停更更是要出大事！」