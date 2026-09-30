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中央銀行今（30）日公布今（115）年6月底國家風險統計，依直接交易對手基礎統計的外國債權，美國連續44季蟬聯本國銀行最大曝險國，同時，金額也續創歷史新高，國銀對美中曝險差距持續擴大亦刷新紀錄，對美曝險比重達30.28%創高。央行統計，115年6月底本國銀行依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為7350億美元，較3月底增加4.61%，主因對非銀行的私人部門債權增加。就曝險前10大國家地區來看，依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計曝險5466億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的74.37%，和第1季相比，名次並無變化。美國也續居國銀最大曝險國，今年6月底國銀對美曝險金額為2225.28億美元，較3月底增加135.22億美元，占比亦進一步升至30.28%，規模與占比雙雙創下新高。至於國銀對美曝險增加，是否已反映台灣供應鏈赴美投資的影響，央行表示，增加主要動能來自於有價證券、資金拆存增加，放款比重還不大，未來若廠商赴美投資進入設廠階段，可能拉動放款，曝險金額可能增加，因此，後續要觀察放款變化，了解台灣供應鏈赴美投資對國銀曝險的影響。也由於盧森堡為全球重要的投資基金註冊地，在國銀曝險排第2。央行表示，應與國人透過銀行購買海外信託有關。至於國銀對中國曝險517.58億美元，季增24.36億美元，排名第3，不過，美中曝險差距從112年6月底破千億美元之後，已連續13季突破千億，今年第2季差距達到1707億美元，再創新高。