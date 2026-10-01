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在金州勇士近期的開季媒體日上，當家球星柯瑞（Stephen Curry）花了大約17分鐘談論自己的延長合約、膝蓋傷勢以及球隊未來。然而，當《舊金山紀事報》專欄作家基里恩（Ann Killion）拋出一個關於球隊「較低期望值」的問題時，向來好脾氣的柯瑞卻罕見地打斷了提問，甚至直接起身離場，引發現場一陣笑聲。事件起因於勇士總教練科爾（Steve Kerr）稍早受訪時表示，他不介意外界預測球隊今年會錯失季後賽，認為這種「低期望值」或許對球隊和教練團反而是件好事。專欄作家基里恩在向柯瑞提問時引用了這段話，指出既然沒人看好勇士能打進季後賽，這樣的低標準是否能讓球隊減輕壓力。話還沒說完，柯瑞便滿臉不可置信地舉起雙手打斷了她。「情況已經糟到……只求打進季後賽了嗎？我們可是從總冠軍級別掉到……」他無奈地說道，引得現場媒體哄堂大笑。當基里恩試圖繼續完成她的問題時，柯瑞直接站起身來走向出口。「這就是我的看法，」他邊走邊拋下一句，「該死！」（Damn!）這段充滿戲劇性與幽默感的互動，為柯瑞的媒體日聯訪畫下了句點。然而，外界對勇士的看衰並非空穴來風。根據ESPN顯示的DraftKings賠率，勇士奪得西區冠軍的賠率為+2200（與休士頓火箭並列西區第六），奪冠賠率更僅有+6000。對於一支習慣在總冠軍顯微鏡下被檢視的球隊來說，這無疑是一個截然不同的起點。除了外界期望值的落差，勇士隊新賽季更面臨嚴峻的傷兵潮。新加盟的長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因未說明的健康問題無限期缺陣，確定缺席夏威夷訓練營；而巴特勒（Jimmy Butler，前十字韌帶撕裂）與穆迪（Moses Moody，髕骨肌腱撕裂）則因嚴重的膝傷，預計將缺席賽季初段的賽事。總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）透露兩人已開始進行輕度場上訓練，但歸期未定。這讓勇士在開季前就面臨禁區與側翼戰力雙雙吃緊的困境。好消息是，柯瑞表示自己的膝蓋感覺「極佳」，將以無限制的狀態迎接訓練營。此外，他日前簽下的2年1.16億美元延長合約，每年主動降薪約1000萬美元，正是為了讓球團在明年夏天擁有更多薪資空間進行補強。儘管柯瑞坦承奪冠野心仍在，但他也呼籲現階段不該給球隊太大壓力。「讓我們一步一步來，先找出適合這支球隊的贏球模式，」柯瑞說。在新援報到或傷兵歸隊前，勇士的首要任務將是降低失誤、找出最佳陣容配置，確保球隊在競爭激烈的西區保有衝擊季後賽的實力。