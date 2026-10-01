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MLB季後賽10月1日賽程

📍MLB季後賽10月1日先發投手數據一次看

📍MLB季後賽外卡焦點大戰分析、結果預測

📍MLB季後賽分區種子順序為何？

📍2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？

▲大聯盟季後賽在9/30日開打。（圖／取自MLB X）

MLB季後賽10月1日賽程、外卡戰績

時間 客隊 (客場戰績) 主隊 (主場戰績) 系列賽大比分 客隊先發投手 主隊先發投手 02:00 AM 費城人(45-36) 勇士(52-29) 費城人0：1勇士 C. Sanchez T. Mahle 05:00 AM 白襪(36-45) 太空人(39-42) 白襪1：0太空人 S. Burke H. Brown 08:00 AM 紅襪(46-35) 洋基(46-34) 紅襪0：1洋基 S. Gray M. Fried 10:00 AM 小熊(43-38) 教士(51-30) 小熊0：1教士 K. Gausman N. Pivetta

MLB季後賽10月1日先發投手數據一次看

小熊vs教士

球隊 G2先發投手 2026例行賽戰績 2026防禦率（ERA） 聖地牙哥教士 Nick Pivetta 13勝10敗 3.85 芝加哥小熊 Kevin Gausman 12勝8敗 3.52

▲高斯曼（Kevin Gausman）加盟小熊。（圖／路透／達志影像）

費城人vs勇士

球隊 G2先發投手 2026例行賽戰績 2026防禦率（ERA） 亞特蘭大勇士 Tyler Mahle 11勝7敗 3.68 費城費城人 Cristopher Sánchez 13勝9敗 3.12

白襪vs太空人

球隊 G2先發投手 2026例行賽戰績 2026防禦率（ERA） 休士頓太空人 Hunter Brown 14勝8敗 3.35 芝加哥白襪 Sean Burke 9勝6敗 3.78

紅襪vs洋基

球隊 G2先發投手 2026例行賽戰績 2026防禦率（ERA） 紐約洋基 Max Fried 15勝6敗 2.95 波士頓紅襪 Sonny Gray 13勝8敗 3.41

MLB季後賽外卡焦點大戰分析、結果預測

▲紐約洋基外卡首戰靠著25歲王牌右投施利特勒（Cam Schlittler）燃燒小宇宙，主投6.1局投出生涯新高的117球，僅被敲出2支安打、狂飆10次三振無失分，幾乎快把勝利收進口袋。（圖／美聯社／達志影像）

MLB季後賽分區種子順序為何？

聯盟 分區冠軍（種子順位） 外卡晉級球隊（種子順位） 美國聯盟 (AL) 光芒（東區／第1種子）

守護者（中區／第2種子）

太空人（西區／第3種子） 洋基（外卡1／第4種子）

紅襪（外卡2／第5種子）

白襪（外卡3／第6種子） 國家聯盟 (NL) 釀酒人（中區／第1種子）

道奇（西區／第2種子）

勇士（東區／第3種子） 教士（外卡1／第4種子）

小熊（外卡2／第5種子）

費城人（外卡3／第6種子）

2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？

▲MLB外卡戰、季後賽對戰圖表。（圖／取自MLB X）

MLB季後賽參賽隊伍與種子排名方式

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽首輪外卡系列賽正式揭開序幕，今（1）日將進行系列賽第2戰。根據季後賽賽制，美聯由紐約洋基交手波士頓紅襪、休士頓太空人對戰芝加哥白襪；國聯則是聖地牙哥教士對上芝加哥小熊以及亞特蘭大勇士對決費城費城人，8隊爭奪4張晉級門票。目前洋基、白襪、教士以及勇士已經各拿下1勝聽牌，《NOWNEWS》以下為您整理10月1日美聯與國聯共4組外卡賽的賽程、基本資訊以及轉播。紐約洋基外卡首戰在隊長賈吉（Aaron Judge）因傷缺陣的情況下，先發投手施利特勒（Cam Schlittler）主投6.1局、狂飆10K，僅被敲2安無失分的王牌表現，搭配萊斯（Ben Rice）炸裂包含5局下444英呎超大號陽春砲與8局下滿貫砲的「單場雙響砲、6分打點」。終場洋基就以9：0完封並痛宰宿敵紅襪，在3戰2勝制的系列賽中率先搶下1勝0敗聽牌優勢，距離挺進美聯分區系列賽僅差最後一勝。去年洋基橫掃了紅襪，今年例行賽也以56勝30敗、得失分差+26的絕對優勢碾壓死對頭，如今再拿下首勝後晉級機率倍增。：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。總共12支球隊晉級。美國聯盟（AL）與國家聯盟（NL）各有6支球隊參賽，包含3支分區冠軍與3支外卡球隊。洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）。根據最新報導，道奇隊在過去兩季已完成二連霸，今年將挑戰史詩級的三連霸霸業。在先前的賽事中，道奇隊曾靠著泰勒·格拉斯諾（Tyler Glasnow）的關鍵救援與雙殺守備淘汰多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）挺進下一輪。各聯盟晉級的6支球隊將依據例行賽勝率被列為1至6號種子。1號與2號種子： 各聯盟勝率最高的兩支分區冠軍，首輪輪空，直接保送晉級「分區系列賽」。3號種子： 勝率排在第3名的分區冠軍。4、5、6號種子： 各聯盟未封王球隊中勝率最高的三支「外卡」球隊。外卡系列賽（Wild Card Series）採取「三戰兩勝制」，且在短短三天內打完，沒有移動休息日。對戰組合為：3號種子對決6號種子、4號種子對決5號種子。最關鍵的優勢在於，三場比賽全數由高順位種子球隊擔任主場。