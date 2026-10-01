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美國職棒大聯盟芝加哥白襪隊睽違5年再度闖入季後賽，29日在外卡系列賽首戰以6：3擊敗休士頓太空人。白襪球團30日透過官方Instagram透露，球隊收到了來自死忠球迷——羅馬教宗良十四世（Pope Leo XIV）的親筆祝福信，引發球迷熱烈迴響。這封由教宗良十四世署名、日期標註為9月9日的信件，是寄給白襪隊主席藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）的。教宗在信中寫道：「體育確實能成為『人生的學習場所』。真正的富足不在於不擇手段地獲勝，而在於分享、尊重他人以及共同前進的喜悅。我期盼白襪隊能繼續在人群中孕育友誼與團結的羈絆，並成為展示人們能夠在和平中共同生活與工作的希望見證。」教宗良十四世出生於芝加哥，從小就是死忠的白襪球迷。2005年，當現任日本武士隊總教練井口資仁效力於白襪、且球隊打破88年魔咒奪下世界大賽冠軍時，教宗就親自進場觀看了系列賽首戰。白襪球團與教宗的淵源深厚，今年8月甚至在主場舉辦了名為「教宗帽之夜」的贈品主題日，進一步加深了雙方的羈絆。在收到這封別具意義的信件當日，白襪隊順利在客場搶下外卡賽首勝，距離晉級分區系列賽僅一步之遙。獲得教宗的「神級加持」後，白襪球迷在社群平台X上陷入瘋狂，紛紛留言驚呼：「太難以置信了！」、「身為白襪球迷真好」、「這代表我們獲得教宗的祝福了嗎？」、「請賜予我們投手神的奇蹟吧！」、「這下我們不可能會輸了！」。「賜予投手神之奇蹟！」教宗親自致函祝福白襪睽違5年季後賽奪首勝。