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南門市場今（30）日晚間舉辦普渡平安餐會，台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲、民進黨台北市長參選人沈伯洋先後到場，三人雖然都現身同一場合，卻始終沒有「同框」；蔣萬安、柯文哲甚至一度同時在場，仍未碰上。據記者現場觀察，三人陸續逐桌致意，其中蔣萬安進場後，不少民眾主動上前握手、拍照，攤商更送上蔥、包子、粽子等禮盒，喊出「包粽連任」、「高票當選」，現場也響起「凍蒜」聲。沈伯洋晚間7時許率先抵達會場，不過疑似因上午發燒，全程戴著口罩。沈伯洋逐桌向攤商及民眾致意時，也表示為了大家的健康，今晚改以拱手代替握手，隨後在場內逐桌拜會。柯文哲則約在晚間8時10分抵達，一到場便與同黨籍台北市議員參選人吳怡萱展開逐桌致意，沿途向現場攤商、民眾打招呼。蔣萬安約在晚間8時30分現身，一進場便有不少支持者上前拍照、握手，沿途頻頻被民眾攔下合影。攤商也準備蔥、包子、粽子等禮盒相贈，取其「包粽」、「高票當選」等吉祥寓意，現場理事長等人更帶領全場高喊「凍蒜、凍蒜」，氣氛熱絡。蔣萬安光是逐桌致意、合影就花了約1個小時，不少民眾一路跟著拍照、握手。相較沈伯洋稍早到場時因身體不適、全程戴著口罩並以拱手代替握手，蔣萬安與民眾互動較為密集，現場「凍蒜」聲也數度響起。