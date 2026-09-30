我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本場比賽龍隊率先開火，重返先發打線的劉基鴻一記左外野方向的陽春砲幫助球隊先馳得點。（圖／味全龍提供）

味全龍今（30）日作客桃園棒球場交手樂天桃猿，靠著剛結束亞運任務歸隊的劉基鴻繳出單場3安的猛打賞，加上張祐銘在比賽後段交出關鍵超前安打，最終以5：3搶下寶貴一勝。此役獲勝後，味全龍以65勝51敗、勝率5成60的戰績，鎖定聯盟年度勝率第一，成功拿到直通台灣大賽的總冠軍賽門票，將會有五場主場的優勢。本場比賽龍隊率先開火，重返先發打線的劉基鴻一記左外野方向的陽春砲幫助球隊先馳得點。3局上龍隊攻勢再起，蔣少宏二壘安打與李凱威攻佔得點圈後，利用內野滾地球掩護跑回第2分，取得2：0領先。比賽來到5局下半，樂天桃猿展開反撲。余德龍內野安打上壘後，宋嘉翔揮出長打追回1分，隨後陳晨威敲安攻佔二、三壘；此時龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）出現關鍵暴投，一口氣送回壘上兩名跑者，讓樂天以3：2逆轉比數。面對落後劣勢，味全龍在6局上快速重整旗鼓。2人出局後劉基鴻敲安延續攻勢，朱育賢選到保送後，王順和揮出追平分安打；緊接著張祐銘擊出投手正面強襲球，桃猿先發投手威能帝與內野手林子偉接連未能攔下，龍隊跑回關鍵超前分，以4：3重回領先。9局上，王順和因桃猿右外野守備失誤一路一路衝上三壘，張祐銘隨即再敲出右半邊適時安打，為球隊補上第5分保險分。9局下龍隊推出守護神林凱威關門，雖然一度遭遇一、二壘有人的危機，但林凱威連續解決代打的林立與林智平，順利守下勝利。味全龍繼上半季封王後，如今再奪全年度戰績榜首，這也是隊史繼2023年後再次以全年第一之姿殺入總冠軍戰。當年龍隊同樣直升台灣大賽，並與樂天桃猿鏖戰7場後奪得回歸中職一軍後的首座總冠軍。