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中國一線女星趙麗穎8月底原定出席品牌直播活動，卻在上台前一刻突然身體不適，最後緊急就醫治療，時隔一個多月，女神依舊沒有復工，關於她身體狀況的傳言滿天飛，讓粉絲相當憂心，近日陸網流傳疑似趙麗穎團隊的說法，指出她已經做了全面性的檢查，狀態穩定恢復中。8月25日，趙麗穎原本要出席在上海舉辦的品牌直播活動，當天她其實已經準時抵達現場，然而，活動開始前，趙麗穎突然感到身體極度不舒服，在車內強撐休息約40分鐘後依舊無法好轉，最終緊急送醫並取消工作。由於這是趙麗穎出道近20年來首次因為健康因素臨時取消工作，粉絲推測病況非同小可，聯想她過去拍攝《宮鎖沉香》、《楚喬傳》時曾經留下腰椎墜馬、肋骨骨裂等舊傷，使得網路上紛紛猜測停工是否與舊疾復發有關，也讓關鍵字「趙麗穎身體到底怎麼了」一度衝上熱搜。針對粉絲與外界的關心，疑似趙麗穎的對接團隊與工作室在28日對外做出回覆，曝光的留言截圖寫道，趙麗穎已經完成了一次全面的深度檢查，目前狀態恢復穩定、已無大礙，雖然她暫時不進劇組拍戲，但目前依然持續在閱讀劇本，未來的工作安排將視身體的復原情況而定。