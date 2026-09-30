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美股週三（30日）開盤後主要指數齊漲，但幅度不大，美國最新公布8月個人消費支出（PCE）物價指數，月增0.3％、年增3.4％，剔除食物與能源的8月核心PCE指數，則是月增0.2％、年增3.0％。兩項指標的月增幅度符合預期，年增幅度則皆優於預期，通膨沒有想像中那麼兇猛，讓投資人對美國聯準會（Fed）10月可能不會升息再度充滿期待。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲22.40點或0.04％；標普500指數上漲23.12點或0.30％；那斯達克指數上漲145.346點或0.53％；費城半導體指數上漲30.55點或0.24％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌0.12％、輝達上漲1.51％、AMD下跌0.56％。記憶體類股方面，美光上漲0.44％、Sandisk下跌0.33％，SK海力士ADR股價下跌0.44％。根據《CNBC》報導，最新PCE物價指數顯示上月通膨有所放緩，經濟學家原本預期8月PCE物價指數年增3.7％，結果實際數字為3.4％。受此激勵，10年期美國公債殖利率從高點回落，盤中報5.23％。根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員對10月升息預期為35％，較前一天的51％再度下降。Janus Henderson Investors的多重資產全球主管赫茨（Adam Hetts）表示，「雖然今天公布的通膨數字略好於預期，但鑑於強勁的勞動力市場與GDP數字，這份報告不太可能扭轉市場對年底前將再升息一次的共識預期」。人力資源服務公司ADP報告顯示，美國9月新增9萬個非農就業人數，優於經濟學家先前預期的6.8萬個，也遠高於下修正的8月新增非農就業人數3.6萬人。