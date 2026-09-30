今彩539第115000237期今（30）日晚間開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出1注，800萬元獎落新北市，貳獎部分則開出225注，每注中獎獎金2萬元。

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9月30日今彩539頭獎開出彩券行

新北市中和區景安路110號－億連發彩券行

🟡9月30日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼

今彩539：02、07、09、14、33。
39樂合彩：02、07、09、14、33。

3星彩：557。

4星彩：4413。

※派彩結果以台彩官網資料為主。
 

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...