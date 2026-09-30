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「繪畫大公投」藏陷阱！網址超可疑、網站破綻大

▲「TFC台灣事實查核中心」提醒，民眾若在這類網站輸入手機號碼及簡訊認證碼，恐讓詐騙集團取得LINE帳號。（圖／台灣事實查核中心）

投票竟要求LINE認證碼 查核中心揭常見盜帳號手法

LINE投票詐騙不只一種！防範大原則：簡訊認證碼別亂給

詐騙老招「幫我投票」再度出現！近期社群平台流傳「繪畫大公投」等兒童繪畫比賽票選連結，聲稱只要幫忙投票，就能替參賽者拉票，但點入連結後，卻要求使用者填寫LINE電話、認證碼等資訊，實際上是釣魚網址。「TFC台灣事實查核中心」提醒，民眾若在這類網站輸入手機號碼及簡訊認證碼，恐讓詐騙集團取得LINE帳號，甚至進一步遭盜用。LINE台灣也提醒，用戶應妥善保護帳號與密碼，認證碼更不能隨意提供。台灣事實查核中心指出，近期社群平台流傳「繪畫大公投」等兒童繪畫比賽票選網頁連結，並搭配文字訊息，請網友幫特定號碼的參賽者投票。不過，點開相關網頁後，雖然右上角出現「新光三越兒童繪畫比賽」的徵件報名資訊，但點擊後卻沒有反應。經比對後發現，該網址是由可疑亂數組成，與真正的「2026新光三越兒童創意繪畫比賽」官方網站網址完全不同。除了網址可疑，網頁內容也出現多處破綻。網頁標題寫著新光三越繪畫比賽，但活動規則卻寫成「畫畫部落第一屆繪畫大公投」，活動名稱前後不一致；此外，參賽對象明明是兒童，規則內容卻出現「邀請飼主投稿」等文字，明顯與活動主題不符。事實查核中心提醒，民眾看到網頁或貼文出現錯字、文不對題、資訊前後矛盾等情況時，應提高警覺，避免點擊可疑連結或提供個人資料。台灣事實查核中心回顧，過去也曾出現「新光三越兒童繪畫比賽投票」或「萌寵票選」等類似詐騙連結，要求使用者投票時填寫LINE電話、認證碼等資訊，實際目的可能是盜取民眾的LINE帳號。台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯指出，部分正常的網路投票為避免灌票，確實可能要求使用者登入Facebook等社群平台帳號，但一般不會要求提供「簡訊認證碼」。因此，民眾若看到投票網站要求輸入認證碼，應立即提高警覺。LINE官方過去也提醒，詐騙集團的話術與手法不斷變換，可能利用狗狗票選、集氣活動、應徵配音員、團購等各種理由，誘騙用戶提供手機號碼、LINE帳號、密碼或認證碼。因此，收到親朋好友傳來「幫我投票」、「幫忙集氣」等訊息時，即使對方是熟人，也不要直接點擊連結。若網站進一步要求輸入LINE帳號、密碼或簡訊認證碼，更應立即停止操作。面對各類投票連結，民眾可掌握幾個原則：先確認活動是否真的存在，再比對官方網站網址；若網址來源不明、內容出現錯字或活動名稱前後不一致，都不要輕易相信。尤其是簡訊認證碼屬於帳號安全驗證資訊，切勿提供給他人或輸入至可疑網站。若朋友突然傳來投票連結，也建議先透過其他方式向本人確認，避免LINE帳號遭到盜用後，詐騙集團再利用熟人身分向其他人行騙。