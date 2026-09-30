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杜拜航空（Flydubai）今（30）日險些發生重大飛安事件，一架從阿拉伯聯合大公國飛往以色列的航班，在短短30秒突從高空急墜超過1萬4000英呎，還發出代表劫機或非法干擾的「7500」代碼。之後一度澄清為正副機師在駕駛艙內爆發激烈肢體衝突，並非劫機事件。但是最新以色列國防部長卡茨與總理納坦雅胡均將此事定調為「恐怖攻擊」，指控副機師是蓄意犯案，意圖讓飛機墜毀。然而，杜拜航空發聲明強調，整起事件背後的根本原因和動機尚不清楚，仍需進行調查。根據《BBC》報導，杜拜航空編號FZ1073班機，週三原定從杜拜飛往特拉維夫，但之後改在沙烏地阿拉伯降落。而班機在空中轉向後不久，隨即對外發出緊急訊號，包括代表劫機或非法干擾的「7500」代碼，之後就在上演高空急墜驚魂。幸好，最後班機成功降落，機上所有乘客均安然無恙。然而，許多機上乘客表示，機長和副機長發生嚴重暴力衝突，有乘客聲稱看到副機長拿刀攻擊機長，導致現場到處都是血跡，最後是在機上其他人員衝入駕駛艙齊心合力下，才將失控的副機長制伏。對此，以色列總理納坦雅胡發表聲明表示，涉案的機師已被逮捕，目前正在接受沙烏地阿拉伯當局的訊問。納坦雅胡說該位涉案機師顯然是蓄意想讓飛機墜毀，幸好機上其他人員挺身而出，阻止悲劇發生。納坦雅胡說對這些展現出非凡機智和勇氣的英雄們致敬，「他們避免了一場重大災難」。以色列國防部長則更進一步將此事描述為「企圖對以色列發動聖戰的恐怖攻擊」。不過，杜拜航空也發聲明表示，事故班機在「駕駛艙內發生了爭執」，幸好所有乘客和機組人員均安全無恙。杜拜航空稱此事不會對杜拜航空的其他航班造成影響，並強調目前「這起事件背後的根本原因和動機尚不清楚，仍需進行調查」。杜拜航空更敦促外界不要「過早猜測」，稱目前最重要的是確保所有機上人員的人身安全和福祉。《BBC》報導指出，目前正值以色列大選將近，無論杜拜航空班機事件的真相為何，恐怕都會被各方政治勢力利用。以色列在野黨批評納坦雅胡只是想將此事轉化為個人「政治資本」，因為納坦雅胡之前就一直揚言，以色列在大選前會遭到「敵人攻擊」，喊話以色列必須繼續戰鬥。