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昔日中視當家花旦藍琪（本名陳碧枝）活躍於1968年至1977年間，為當時紅遍全台的國台語連續劇台柱紅星，台語劇《走馬燈》為其代表作，不過她約在1980年逐步淡出大眾視野，沒想到，今（30）日晚間傳出藍琪已經於日前過世的消息，享壽74歲。據《壹蘋新聞網》報導，藍琪在9月22日與世長辭，享壽74歲，告別式將於10月12日上午8點於懷愛館舉行。藍琪曾經主演中視經典閩南語連續劇《走馬燈》創下演藝高峰，其他代表作還包括《愛河》、《疑雲滿樓》、《安平追想曲》等，此外，她也有許多大銀幕作品，包括《三鳳震武林》、《真假阿西》、《怪俠歐陽德》等。私人生活方面，藍琪的前夫為曾經擔任《民生報》、《大成報》社長的陳啓家，兩人育有一子陳鋼，藍琪過去抱持結婚就是退隱時的理念，從1980年代後便逐漸淡出螢光幕，離婚後定居於新北淡水，過著低調、安逸且淡泊的退休生活。