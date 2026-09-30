中華職棒37年下半季戰況白熱化！中信兄弟今（30）日以7：1輕取台鋼雄鷹，統一7-ELEVEn獅4：2逆轉富邦悍將，味全龍5：3險勝樂天桃猿。經過三地激戰，戰績走勢出現重大變化，兄弟贏球、桃猿吞敗，雙方勝差拉開至1.5場，兄弟暫居下半季龍頭，桃猿封王魔術數字熄滅，淘汰指數減為3。獅隊贏下關鍵「全年第2」戰役，將勝差拉開至2.5場，晉級季後賽希望濃厚。龍隊今日贏球，確定直達台灣大賽，並享有5場主場優勢。
兄弟輕取雄鷹、桃猿不敵龍隊 獅隊對悍將贏下關鍵戰役
兄弟南下澄清湖球場交手雄鷹，此役延續火燙手感，首局就攻下2分，前5局僅第3局沒得分，取得7：0大幅領先。雄鷹全場唯一的得分是8局下王博玄的高飛犧牲打，終場兄弟就以7：1輕取雄鷹，奪下2連勝。
獅隊北上新莊球場踢館悍將，悍將首局先發制人，靠著申皓瑋的滿壘適時安打先馳得點，取得2：0領先。3 局上獅隊把握悍將守備失誤追回1分，4 局上陳聖平、林佳緯把握得點圈機會連續敲安，獅隊逆轉取得3：2領先。8 局上陳聖平開轟替獅隊奠定勝基，終場獅隊就以4：2逆轉擊退悍將。
龍隊前進桃園球場對決桃猿，前4局龍隊取得2分領先，5 局下桃猿單局3支安打加上暴投攻下3分逆轉戰局。6 局上王順和、張祐銘連續擊出得點圈安打，成功幫龍隊要回領先，9局上張祐銘再打下保險分，終場龍隊就以5：3險勝桃猿。
兄弟穩固龍頭、桃猿魔術數字熄滅 獅隊穩居全年戰績第2
經過三地激戰，下半季排名雖然未出現變化，但季後賽晉級態勢已逐漸明朗。兄弟今日贏球、桃猿輸球，雙方勝差拉開至1.5場，兄弟持續卡位龍頭，桃猿封王魔術數字熄滅，下半季淘汰指數也減少至3。
全年戰績部分，獅隊今日在關鍵的「全年第2」之戰贏下勝利，不僅穩居全年第2，與悍將的勝差也拉開至2.5場，奪下季後賽門票的希望極為濃厚。龍隊今日贏球後，全年封王魔術數字正式歸零，確定直達台灣大賽，並握有5場主場優勢（G1、G2、G5、G6、G7）。
明日悍將、兄弟休兵，桃猿南下澄清湖球場交手雄鷹，雙方各自推出艾菩樂（Tyler Eppler）與廖乙忠掛帥先發；獅隊則前進天母球場與龍隊進行保留比賽，從3局下無人出局一壘有人打起，兩隊原先設定的投手為史帝芬（Jackson Stephens）與鋼龍（Andrew Gagnon）。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月30日賽後）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月30日賽後）：
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兄弟南下澄清湖球場交手雄鷹，此役延續火燙手感，首局就攻下2分，前5局僅第3局沒得分，取得7：0大幅領先。雄鷹全場唯一的得分是8局下王博玄的高飛犧牲打，終場兄弟就以7：1輕取雄鷹，奪下2連勝。
獅隊北上新莊球場踢館悍將，悍將首局先發制人，靠著申皓瑋的滿壘適時安打先馳得點，取得2：0領先。3 局上獅隊把握悍將守備失誤追回1分，4 局上陳聖平、林佳緯把握得點圈機會連續敲安，獅隊逆轉取得3：2領先。8 局上陳聖平開轟替獅隊奠定勝基，終場獅隊就以4：2逆轉擊退悍將。
龍隊前進桃園球場對決桃猿，前4局龍隊取得2分領先，5 局下桃猿單局3支安打加上暴投攻下3分逆轉戰局。6 局上王順和、張祐銘連續擊出得點圈安打，成功幫龍隊要回領先，9局上張祐銘再打下保險分，終場龍隊就以5：3險勝桃猿。
兄弟穩固龍頭、桃猿魔術數字熄滅 獅隊穩居全年戰績第2
經過三地激戰，下半季排名雖然未出現變化，但季後賽晉級態勢已逐漸明朗。兄弟今日贏球、桃猿輸球，雙方勝差拉開至1.5場，兄弟持續卡位龍頭，桃猿封王魔術數字熄滅，下半季淘汰指數也減少至3。
全年戰績部分，獅隊今日在關鍵的「全年第2」之戰贏下勝利，不僅穩居全年第2，與悍將的勝差也拉開至2.5場，奪下季後賽門票的希望極為濃厚。龍隊今日贏球後，全年封王魔術數字正式歸零，確定直達台灣大賽，並握有5場主場優勢（G1、G2、G5、G6、G7）。
明日悍將、兄弟休兵，桃猿南下澄清湖球場交手雄鷹，雙方各自推出艾菩樂（Tyler Eppler）與廖乙忠掛帥先發；獅隊則前進天母球場與龍隊進行保留比賽，從3局下無人出局一壘有人打起，兩隊原先設定的投手為史帝芬（Jackson Stephens）與鋼龍（Andrew Gagnon）。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月30日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|58
|34-24-0
|0.586
|-
|2
|樂天桃猿
|55
|31-24-0
|0.564
|1.5
|3
|統一獅
|57
|31-26-0
|0.544
|2.5
|4
|味全龍
|56
|26-30-0
|0.464
|7
|4
|富邦悍將
|56
|24-32-0
|0.429
|9
|6
|台鋼雄鷹
|56
|23-33-0
|0.411
|10
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|116
|65-51-0
|0.560
|封王
|2
|統一獅
|116
|60-55-1
|0.522
|4.5
|3
|富邦悍將
|116
|58-58-0
|0.500
|7
|4
|樂天桃猿
|115
|55-58-2
|0.487
|8.5
|5
|中信兄弟
|117
|54-61-2
|0.470
|10.5
|6
|台鋼雄鷹
|116
|53-62-1
|0.461
|11.5