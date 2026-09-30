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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月30日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 - 2 樂天桃猿 55 31-24-0 0.564 1.5 3 統一獅 57 31-26-0 0.544 2.5 4 味全龍 56 26-30-0 0.464 7 4 富邦悍將 56 24-32-0 0.429 9 6 台鋼雄鷹 56 23-33-0 0.411 10

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月30日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 116 65-51-0 0.560 封王 2 統一獅 116 60-55-1 0.522 4.5 3 富邦悍將 116 58-58-0 0.500 7 4 樂天桃猿 115 55-58-2 0.487 8.5 5 中信兄弟 117 54-61-2 0.470 10.5 6 台鋼雄鷹 116 53-62-1 0.461 11.5

中華職棒37年下半季戰況白熱化！中信兄弟今（30）日以7：1輕取台鋼雄鷹，統一7-ELEVEn獅4：2逆轉富邦悍將，味全龍5：3險勝樂天桃猿。經過三地激戰，戰績走勢出現重大變化，兄弟贏球、桃猿吞敗，雙方勝差拉開至1.5場，兄弟暫居下半季龍頭，桃猿封王魔術數字熄滅，淘汰指數減為3。獅隊贏下關鍵「全年第2」戰役，將勝差拉開至2.5場，晉級季後賽希望濃厚。龍隊今日贏球，確定直達台灣大賽，並享有5場主場優勢。兄弟南下澄清湖球場交手雄鷹，此役延續火燙手感，首局就攻下2分，前5局僅第3局沒得分，取得7：0大幅領先。雄鷹全場唯一的得分是8局下王博玄的高飛犧牲打，終場兄弟就以7：1輕取雄鷹，奪下2連勝。獅隊北上新莊球場踢館悍將，悍將首局先發制人，靠著申皓瑋的滿壘適時安打先馳得點，取得2：0領先。3 局上獅隊把握悍將守備失誤追回1分，4 局上陳聖平、林佳緯把握得點圈機會連續敲安，獅隊逆轉取得3：2領先。8 局上陳聖平開轟替獅隊奠定勝基，終場獅隊就以4：2逆轉擊退悍將。龍隊前進桃園球場對決桃猿，前4局龍隊取得2分領先，5 局下桃猿單局3支安打加上暴投攻下3分逆轉戰局。6 局上王順和、張祐銘連續擊出得點圈安打，成功幫龍隊要回領先，9局上張祐銘再打下保險分，終場龍隊就以5：3險勝桃猿。經過三地激戰，下半季排名雖然未出現變化，但季後賽晉級態勢已逐漸明朗。兄弟今日贏球、桃猿輸球，雙方勝差拉開至1.5場，兄弟持續卡位龍頭，桃猿封王魔術數字熄滅，下半季淘汰指數也減少至3。全年戰績部分，獅隊今日在關鍵的「全年第2」之戰贏下勝利，不僅穩居全年第2，與悍將的勝差也拉開至2.5場，奪下季後賽門票的希望極為濃厚。龍隊今日贏球後，全年封王魔術數字正式歸零，確定直達台灣大賽，並握有5場主場優勢（G1、G2、G5、G6、G7）。明日悍將、兄弟休兵，桃猿南下澄清湖球場交手雄鷹，雙方各自推出艾菩樂（Tyler Eppler）與廖乙忠掛帥先發；獅隊則前進天母球場與龍隊進行保留比賽，從3局下無人出局一壘有人打起，兩隊原先設定的投手為史帝芬（Jackson Stephens）與鋼龍（Andrew Gagnon）。