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▲陳沖在《消失的金鳳娜》飾演昔日風光、紅極一時的秀場天后「金鳳娜」。（圖／消失的金鳳娜劇照）

第63屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在臺北流行音樂中心登場，入圍名單預計今（1）日下午5點30分公布，阮經天憑《狂忘警探》中的精湛演出，被看好再度叩關今年金馬影帝，《雙囍》劉冠廷呼聲也很高，國際影后陳沖可望以《消失的金鳳娜》再次角逐女主角，翁倩玉則挑戰相隔54年以《陽光女子合唱團》拚女配角提名。金馬影帝的部分，除了《狂忘警探》阮經天、《雙囍》中哭得讓人心疼的劉冠廷，有望入圍的還有《有用的人》楊一展、《黑潮》陳澤耀、《死亡賭局》春風（洪瑜鴻）、《我未許願先吹蠟燭》柯震東等。影后方面，首度主演台灣電影《消失的金鳳娜》的陳沖來勢洶洶，她有望對上「地表最恐怖孕婦」《泥娃娃》蔡思韵、《告別的年代》宋芸樺、《有用的人》張詩盈、《我們不是陌生人》楊雁雁或是《黑潮》的李沐。男配角的部分，7月以《雙囍》拿下台北電影獎的港星田啟文、《功夫》戴立忍、《狂忘警探》黃冠智、《失樂園》陳俞諺等人有望入圍；女配角則可能形成死亡之組，包括《陽光女子合唱團》翁倩玉、《功夫》王淨、《粽邪4：坤蒂拉娜》陳雪甄、《雙囍》楊貴媚和《我未許願先吹蠟燭》的金燕玲等。此外，《陽光女子合唱團》表演亮眼的何曼希有望提名最佳新演員，新加坡9歲小童星王宣静憑《泡泡糖女孩》在國際影壇大放異彩，已經榮獲香港國際電影節最佳女演員及鹿特丹國際電影節青年評審團獎等多項肯定，可望角逐金馬新人甚至是女主角獎項。