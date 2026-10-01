所幸靠射箭複合弓男團、電競《第五人格》奪下2面銅牌，避免單日獎牌數掛蛋，目前累積3金10銀26銅，排名連續2天下滑，目前排在第15名。

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林郁婷順利闖進金牌戰 柔道方面相對可惜

獎牌榜暫居第15 高爾夫、跆拳道、網球即將有牌入袋

✨名古屋亞運9/30各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 151 67 59 277 2 日本 50 77 73 200 3 韓國 24 30 49 103 4 烏茲別克 16 19 19 54 5 泰國 12 10 12 34 6 伊朗 11 16 12 39 7 巴林 11 5 5 21 8 印度 10 21 29 60 9 哈薩克 9 16 31 56 10 北韓 7 6 7 20 14 台灣 3 10 26 39

2026年名古屋亞運，中華隊30日奪牌指標柔道項目，可惜林真豪、楊勇緯拚戰至銅牌戰鎩羽而歸，亞運進入最後4天賽程，中華隊各項指標項目陸續出戰，林郁婷下午13點30分開打4強賽，最終5：0漂亮勝出，晉級10月2日金牌戰。至於柔道方面單日3人出賽，林真豪、楊勇緯一路闖進4強，卻都輸給哈薩克對手，銅牌戰2人則都以0：1一分惜敗收場，最終無緣獎牌，楊勇緯甚至是與對手一路糾纏到黃金加時將近9分鐘才敗下陣來。中華隊30日最終是靠著張正韋、顏子翔、陳界綸在複合弓男子團體銅牌戰234：233、1分之差打贏韓國，收下本屆射箭隊首面獎牌，另外下午電競《第五人格》也奪牌，為電競項目本屆賽會第2面獎牌。中華隊單日進帳2銅，目前累積3金10銀26銅、一共39面獎牌，排名在第15名，但10月到來第一天仍傳來許多好消息。包含高爾夫男子個人賽王偉軒暫居第一，女子個人賽徐薇淩暫排第3、女子團體賽徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸暫排第2，都有奪牌希望，此外跆拳道品勢一姐陳歆雅也要出賽，網球不少項目則分別闖進4強或8強，今日同樣有望再各自跨進一步。