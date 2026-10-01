2026年名古屋亞運，中華隊30日奪牌指標柔道項目，可惜林真豪、楊勇緯拚戰至銅牌戰鎩羽而歸，所幸靠射箭複合弓男團、電競《第五人格》奪下2面銅牌，避免單日獎牌數掛蛋，目前累積3金10銀26銅，排名連續2天下滑，目前排在第15名。

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林郁婷順利闖進金牌戰　柔道方面相對可惜

亞運進入最後4天賽程，中華隊各項指標項目陸續出戰，林郁婷下午13點30分開打4強賽，最終5：0漂亮勝出，晉級10月2日金牌戰。至於柔道方面單日3人出賽，林真豪、楊勇緯一路闖進4強，卻都輸給哈薩克對手，銅牌戰2人則都以0：1一分惜敗收場，最終無緣獎牌，楊勇緯甚至是與對手一路糾纏到黃金加時將近9分鐘才敗下陣來。

中華隊30日最終是靠著張正韋、顏子翔、陳界綸在複合弓男子團體銅牌戰234：233、1分之差打贏韓國，收下本屆射箭隊首面獎牌，另外下午電競《第五人格》也奪牌，為電競項目本屆賽會第2面獎牌。

獎牌榜暫居第15　高爾夫、跆拳道、網球即將有牌入袋

中華隊單日進帳2銅，目前累積3金10銀26銅、一共39面獎牌，排名在第15名，但10月到來第一天仍傳來許多好消息。

包含高爾夫男子個人賽王偉軒暫居第一，女子個人賽徐薇淩暫排第3、女子團體賽徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸暫排第2，都有奪牌希望，此外跆拳道品勢一姐陳歆雅也要出賽，網球不少項目則分別闖進4強或8強，今日同樣有望再各自跨進一步。

名古屋亞運9/30各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數
1 中國 151 67 59 277
2 日本 50 77 73 200
3 韓國 24 30 49 103
4 烏茲別克 16 19 19 54
5 泰國 12 10 12 34
6 伊朗 11 16 12 39
7 巴林 11 5 5 21
8 印度 10 21 29 60
9 哈薩克 9 16 31 56
10 北韓 7 6 7 20
14 台灣 3 10 26 39

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。