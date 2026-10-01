2026年名古屋亞運，中華隊30日奪牌指標柔道項目，可惜林真豪、楊勇緯拚戰至銅牌戰鎩羽而歸，所幸靠射箭複合弓男團、電競《第五人格》奪下2面銅牌，避免單日獎牌數掛蛋，目前累積3金10銀26銅，排名連續2天下滑，目前排在第15名。
林郁婷順利闖進金牌戰 柔道方面相對可惜
亞運進入最後4天賽程，中華隊各項指標項目陸續出戰，林郁婷下午13點30分開打4強賽，最終5：0漂亮勝出，晉級10月2日金牌戰。至於柔道方面單日3人出賽，林真豪、楊勇緯一路闖進4強，卻都輸給哈薩克對手，銅牌戰2人則都以0：1一分惜敗收場，最終無緣獎牌，楊勇緯甚至是與對手一路糾纏到黃金加時將近9分鐘才敗下陣來。
中華隊30日最終是靠著張正韋、顏子翔、陳界綸在複合弓男子團體銅牌戰234：233、1分之差打贏韓國，收下本屆射箭隊首面獎牌，另外下午電競《第五人格》也奪牌，為電競項目本屆賽會第2面獎牌。
獎牌榜暫居第15 高爾夫、跆拳道、網球即將有牌入袋
中華隊單日進帳2銅，目前累積3金10銀26銅、一共39面獎牌，排名在第15名，但10月到來第一天仍傳來許多好消息。
包含高爾夫男子個人賽王偉軒暫居第一，女子個人賽徐薇淩暫排第3、女子團體賽徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸暫排第2，都有奪牌希望，此外跆拳道品勢一姐陳歆雅也要出賽，網球不少項目則分別闖進4強或8強，今日同樣有望再各自跨進一步。
✨名古屋亞運9/30各國獎牌排行榜：
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亞運進入最後4天賽程，中華隊各項指標項目陸續出戰，林郁婷下午13點30分開打4強賽，最終5：0漂亮勝出，晉級10月2日金牌戰。至於柔道方面單日3人出賽，林真豪、楊勇緯一路闖進4強，卻都輸給哈薩克對手，銅牌戰2人則都以0：1一分惜敗收場，最終無緣獎牌，楊勇緯甚至是與對手一路糾纏到黃金加時將近9分鐘才敗下陣來。
中華隊30日最終是靠著張正韋、顏子翔、陳界綸在複合弓男子團體銅牌戰234：233、1分之差打贏韓國，收下本屆射箭隊首面獎牌，另外下午電競《第五人格》也奪牌，為電競項目本屆賽會第2面獎牌。
獎牌榜暫居第15 高爾夫、跆拳道、網球即將有牌入袋
中華隊單日進帳2銅，目前累積3金10銀26銅、一共39面獎牌，排名在第15名，但10月到來第一天仍傳來許多好消息。
包含高爾夫男子個人賽王偉軒暫居第一，女子個人賽徐薇淩暫排第3、女子團體賽徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸暫排第2，都有奪牌希望，此外跆拳道品勢一姐陳歆雅也要出賽，網球不少項目則分別闖進4強或8強，今日同樣有望再各自跨進一步。
✨名古屋亞運9/30各國獎牌排行榜：
|名次
|國家
|金牌🥇
|銀牌🥈
|銅牌🥉
|獎牌數
|1
|中國
|151
|67
|59
|277
|2
|日本
|50
|77
|73
|200
|3
|韓國
|24
|30
|49
|103
|4
|烏茲別克
|16
|19
|19
|54
|5
|泰國
|12
|10
|12
|34
|6
|伊朗
|11
|16
|12
|39
|7
|巴林
|11
|5
|5
|21
|8
|印度
|10
|21
|29
|60
|9
|哈薩克
|9
|16
|31
|56
|10
|北韓
|7
|6
|7
|20
|14
|台灣
|3
|10
|26
|39
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