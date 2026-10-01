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當上下半季由不同球隊奪冠時，全年度勝率較高的季冠軍隊伍將直接保送總冠軍戰（台灣大賽），並在七戰四勝制中握有多達5場的主場選擇權，也就是今年的味全龍。

至於全年度勝率較低的另一支季冠軍球隊，則必須先出戰首輪的「季後挑戰賽」。

以目前下半季戰績來看，中信兄弟最有可能登頂。

除了兩支季冠軍外全年度勝率最高的外卡球隊，則需從0勝1敗的劣勢下苦追，且僅享有第2戰的單一主場。目前統一獅以及富邦悍將正在爭奪這最後一個席位。

中華職棒（CPBL）37年下半季例行賽進入倒數衝刺階段，戰況在昨（30）日三地對決後出現改變。味全龍隊在桃園客場以5：3險勝樂天桃猿後，正式鎖定全年度戰績第一寶座，順利奪下直闖「台灣大賽」的入場券。究竟全年度戰績登頂擁有何等關鍵優勢，而目前緊張的下半季與全年戰績走勢，又將如何影響後續的季後賽對戰組合？透過中職現行制度的完整梳理，帶讀者一文釐清季後賽規則與最新競爭態勢。中華職棒自2022年起調整季後賽規章，恢復固定外卡名額並優化主場優勢分配。這支半季冠軍在四戰三勝制的挑戰賽中擁有保送1勝的先天優勢，並掌握第1、3、4戰的主場優勢。若出現單一球隊包辦上下半季冠軍的極端狀況，該隊在台灣大賽同樣保送1勝並握有4場主場，而季後挑戰賽則改由全年度戰績第2名與第3名進行5戰3勝淘汰賽。味全龍昨晚鎖定全年度第一後，成功換得極為豐厚的季後賽戰略紅利。首先是免去季後挑戰賽的高壓磨耗，成功避開短期淘汰賽的高風險與主力陣容消耗，能獲得整整一至兩週的充裕時間進行調整與先發輪值修補。此外，全年度第一所帶來的5場台灣大賽主場優勢，分布在第一、二、五、六、七戰。這不僅讓球隊在關鍵的開局與決勝階段都能在自家主場與球迷聲援下應戰，對於球團營運而言，多達5場的主場票房與周邊商品收益更是極巨大的商業紅利，堪稱球隊整季奮戰後最實質的回報。隨著味全龍靠著上半年冠軍與全年勝率封王直升台灣大賽，剩餘的季後賽門票競爭充滿懸念。下半季龍頭爭霸方面，中信兄弟昨以7：1擊退台鋼雄鷹，加上樂天桃猿不敵味全，兄弟將下半季領先優勢擴大至1.5場勝差，桃猿的封王魔術數字因此熄滅。若兄弟最終順利拿下下半季冠軍，將以全年度勝率較低之季冠軍身份進入季後挑戰賽，並握有保送1勝與3場主場。另一方面，統一7-ELEVEn獅昨晚在關鍵的「全年第2」直接對決中以4：2逆轉富邦悍將，將雙方勝差拉開至2.5場。在味全已保送台灣大賽的前提下，若下半季最終由兄弟或桃猿登頂，統一獅極有機會憑藉全年度第二的高勝率取得外卡門票殺入季後挑戰賽，讓接下來每一場例行賽都直接牽動著季後賽門票獎落誰家的命運。