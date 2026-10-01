勞工婚假新制今（1）日正式上路，根據勞動部表示，婚假由原本8日延長至14日，增加6天工資由雇主先照常給付，再由政府全額補助。但新制上路後，民眾難免好奇已登記結婚也適用14天嗎？婚假多久要請完？婚假要一次請完嗎？可以分開請嗎？婚假工資補助怎麼申請等，《NOWNEWS今日新聞》整理婚假14天新制QA，帶你一次掌握。
勞工婚假新制8天變14天！今上路「多6天薪水政府付」
勞動部修正《勞工請假規則》將婚假由8日延長至14日，比照軍公教人員標準，新制從10月1日起正式實施，婚假期間工資照給，針對增加的第9～14天婚假6天工資，將由雇主先照常給付，再由政府全額補助，減輕企業負擔。
Q：已登記結婚還適用婚假14天嗎？
Ａ：根據勞動部解釋，如民眾在新制上路前，已經登記結婚，可請8天還是14天，判斷關鍵在於「新制上路前8天婚假請完沒」，以及「是否仍在婚休期限內」。為讓新舊規定銜接有過渡期，將根據以下3種情況說明。
📌8天婚假尚未請完，且未超過請假期限：婚假日數適用新規定，由8日延長到14日。
📌8天婚假已休完：該結婚事由假已行使完畢，無適用新規定。
📌未請休婚假，但已超過請假期限：因已過請求期間，無適用新規定。
Q：婚假多久要請完？
Ａ：勞工婚假的請休期間，應自結婚(登記)之日前10日起3個月內請休完畢，但經雇主同意者，可以在1年內請畢。
Q：14天婚假包含例假、休息日及國定假日嗎？
Ａ：不包含！例假、休息日、國定假日等原本就不用出勤的日子，不會扣掉婚假天數，婚假是以「工作日」計算，所以實際請起來，假期會比14天還要長。
Q：婚假怎麼請？
Ａ：新制婚假14日，請假以日或以小時，可由勞雇雙方約定，若事業單位實施5天工作制時，婚假得以每日8小時乘以14天應給假日數計給之。
Q：婚假要一次請完嗎？可以分開請嗎？
Ａ：婚假並無限制一定要一次請完，勞工可以依照個人需求與雇主協商分次請領。
Q：雇主如何申請婚假工資補助？
Ａ：勞動部為簡政便民，申請流程全面比照現行「產檢假、陪產檢及陪產假薪資補助」模式。可選擇線上申請、書面申請兩大方式：
📌線上申辦：利用單位憑證登入「勞保局e化服務系統」申請。
📌書面申請：至勞保局官網（https://www.bli.gov.tw/0105467.html）下載填妥「婚假工資補助申請書」，以掛號郵寄或親送方式至勞保局。
Q：婚假工資補助什麼時候開始申請？何時發給？
Ａ：從今（1）日開始受理，2026年12月底前受理之案件，將於2027年1月底前核發；2027年1月起之申請案件，經審查符合規定後，於次月底發給，但仍須等到116年度預算通過後才得發給。
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勞動部修正《勞工請假規則》將婚假由8日延長至14日，比照軍公教人員標準，新制從10月1日起正式實施，婚假期間工資照給，針對增加的第9～14天婚假6天工資，將由雇主先照常給付，再由政府全額補助，減輕企業負擔。
Ａ：根據勞動部解釋，如民眾在新制上路前，已經登記結婚，可請8天還是14天，判斷關鍵在於「新制上路前8天婚假請完沒」，以及「是否仍在婚休期限內」。為讓新舊規定銜接有過渡期，將根據以下3種情況說明。
📌8天婚假尚未請完，且未超過請假期限：婚假日數適用新規定，由8日延長到14日。
📌8天婚假已休完：該結婚事由假已行使完畢，無適用新規定。
📌未請休婚假，但已超過請假期限：因已過請求期間，無適用新規定。
Ａ：勞工婚假的請休期間，應自結婚(登記)之日前10日起3個月內請休完畢，但經雇主同意者，可以在1年內請畢。
Q：14天婚假包含例假、休息日及國定假日嗎？
Ａ：不包含！例假、休息日、國定假日等原本就不用出勤的日子，不會扣掉婚假天數，婚假是以「工作日」計算，所以實際請起來，假期會比14天還要長。
Ａ：新制婚假14日，請假以日或以小時，可由勞雇雙方約定，若事業單位實施5天工作制時，婚假得以每日8小時乘以14天應給假日數計給之。
Q：婚假要一次請完嗎？可以分開請嗎？
Ａ：婚假並無限制一定要一次請完，勞工可以依照個人需求與雇主協商分次請領。
Q：雇主如何申請婚假工資補助？
Ａ：勞動部為簡政便民，申請流程全面比照現行「產檢假、陪產檢及陪產假薪資補助」模式。可選擇線上申請、書面申請兩大方式：
📌線上申辦：利用單位憑證登入「勞保局e化服務系統」申請。
📌書面申請：至勞保局官網（https://www.bli.gov.tw/0105467.html）下載填妥「婚假工資補助申請書」，以掛號郵寄或親送方式至勞保局。
Ａ：從今（1）日開始受理，2026年12月底前受理之案件，將於2027年1月底前核發；2027年1月起之申請案件，經審查符合規定後，於次月底發給，但仍須等到116年度預算通過後才得發給。