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📍悍將的3種逆轉劇本：

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月1日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 116 65-51-0 0.560 封王 2 統一獅 116 60-55-1 0.522 4.5 3 富邦悍將 116 58-58-0 0.500 7 4 樂天桃猿 115 55-58-2 0.487 8.5 5 中信兄弟 117 54-61-2 0.470 10.5 6 台鋼雄鷹 116 53-62-1 0.461 11.5

中華職棒37年下半季戰況激烈，統一7-ELEVEn獅昨（30）日以4：2逆轉擊退富邦悍將，將雙方的全年戰績勝差拉開至2.5場，且浮現晉級季後賽魔術數字「M2」。雙方從今（1）日起皆剩下4場比賽，且在10月4日還有1次正面對戰的機會，而在那之前，若「獅隊贏2場」或「獅隊贏1場+悍將輸1場」或「悍將輸2場」，獅隊就可以闖進季後賽；即便獅隊晉級希望濃厚，悍將目前仍未被淘汰，接下來4戰不僅要自助還需要他助，悍將未來的勝場數必須要高出獅隊3場，才能逆襲晉級季後賽，條件極為嚴苛。獅隊前役與悍將正面交鋒，克服開賽2分落後的劣勢，在4局上靠著陳聖平、林佳緯的得點圈串聯安打逆轉戰局，8 局上陳聖平開轟替獅隊奠定勝基，終場獅隊以4：2逆轉擊退悍將，奪下相當重要的一勝。截至今日賽前，獅隊以60勝55敗1和、勝率0.522，排名全年第2名；悍將以58勝58敗、勝率0.500，排名全年第3，雙方勝差為2.5場。兩隊從今日起皆剩下最後4場例行賽，其中獅隊今日與龍隊進行保留比賽，明日休兵後，10月3日回到亞太主場再交手龍隊，10月4日、5日客場交手悍將、兄弟。悍將今日休兵，明日起主場交手龍隊、兄弟、獅隊，10月5日客場交手桃猿。由於獅隊目前領先悍將2.5場勝差，在雙方都只剩4場比賽的情況下，獅隊取得全年戰績第2名的魔術數字為「M2」。若獅隊在剩下的4場比賽中拿下2勝，最終戰績將為62勝57敗1和、勝率0.521；即便悍將剩下的4場比賽「全勝」，最終戰績為62勝58敗、勝率0.516。因此只要「獅隊贏2場」或「獅隊贏1場+悍將輸1場」或「悍將輸2場」，獅隊就能無懸念鎖定全年戰績第2名，取得晉級季後賽的門票。悍將若想超車獅隊奪下全年第2名，已經完全失去主動權，必須同時滿足所有條件才有機會逆襲晉級，尤其是10月4日的正面交鋒，悍將必須贏球，這是悍將唯一能直接讓獅隊增加敗場的機會。若這場輸掉，悍將將直接被淘汰出全年第2名的競爭行列。劇本A（悍將4戰全勝、獅隊1勝3敗）：悍將最終62勝58敗、勝率0.516超越獅隊的61勝58敗1和、勝率0.512。劇本B（悍將4戰全勝、獅隊0勝4敗）：悍將最終62勝58敗、勝率0.516超越獅隊的60勝59敗1和、勝率0.504。劇本C（悍將3勝1敗、獅隊0勝4敗）：悍將最終61勝59敗、勝率0.508超越獅隊的60勝59敗1和、勝率0.504。總結來說，獅隊目前季後賽希望濃厚，只要再拿2勝就能確定全年第2名；而悍將不僅自己接下來的4場比賽幾乎不能輸，還得祈禱其他球隊幫忙抓下獅隊，陷入極度不利的局面。