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▲除了食安與營養，台南也把孩子「喜不喜歡吃、吃不吃得完」納入午餐品質管理。（圖／南市府提供）

「不管收費或免費，我們都要把營養午餐做好。免費不代表可以犧牲品質。」台南市長黃偉哲針對台北市長蔣萬安鹹度儀測試營養午餐指出，台南經過猶豫之後才跟進免費營養午餐政策，黃偉哲直言，蔣萬安率先推動免費營養午餐，但「既然要做，就要做好」，而不是出了事才到學校視察並拿「鹹度儀」測鹹度。黃偉哲強調，「講太多話沒有用，好好做就對了。」黃偉哲指出，台南與台北的財政條件不同，身為市長必須考慮政策能不能長久、財政能不能負擔，因此確實經過審慎評估才做出決定。他強調，推動免費營養午餐，最重要的不是政策評估時間的長短，也不是鹹度、甜度，而是政府對孩子的態度。黃偉哲表示，台南在財政相對困難的情況下，任何涉及長期、大規模財政支出的政策，都必須審慎評估。「沒錯，我是猶豫了很久，才考慮跟上。」但從台北宣布政策到台南做出決定，實際上也僅相隔數日。黃偉哲強調，政策可以審慎評估，但台南對營養午餐食安的把關及品質的提升，不是決定免費之後才開始，而是已經準備很久、也做了很久。黃偉哲指出，目前台南學校午餐自辦率達94.5%，全市設有57處中央廚房、供應163校，聯合供餐率達81%；過去8年增聘25名專業營養師，目前共有78名專業營養師協助菜單審核及營養教育，並投入逾7億元改善廚房硬體設備，從制度、人力到硬體持續提升校園午餐品質。除了食安與營養，台南也把孩子「喜不喜歡吃、吃不吃得完」納入午餐品質管理。市府透過精準備餐、調整菜單及廚餘秤重回饋，全市學校每日平均廚餘量已由8,100公斤降至4,650公斤，減少約43%；今年更補助8所學校試辦智慧廚餘處理設備，可減少70%至90%以上的廚餘體積與重量。黃偉哲表示，免費是政策，品質才是責任；把孩子每一餐顧好，才是政府應該有的態度。「真心希望蔣萬安市長能把營養午餐做好。講再多都沒有用，好好做就對了。」