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📍兄弟最後2戰不同賽果下的具體封王情境（排除和局）：

⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月1日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 - 2 樂天桃猿 55 31-24-0 0.564 1.5 3 統一獅 57 31-26-0 0.544 2.5 4 味全龍 56 26-30-0 0.464 7 4 富邦悍將 56 24-32-0 0.429 9 6 台鋼雄鷹 56 23-33-0 0.411 10

中華職棒37年下半季戰況激烈，中信兄弟昨（30）日7：1輕取台鋼雄鷹、樂天桃猿3：5不敵味全龍，下半季戰績走勢出現變動，兄弟不僅暫居龍頭，更將雙方勝差拉開至1.5場，桃猿自力封王魔術數字也隨之熄滅。兄弟與桃猿接下來各剩下2場與5場例行賽，兄弟擁有絕佳的封王優勢，最後2戰若全拿下，桃猿就必須要全勝才能逼出「加賽」，若兄弟吞下2敗，桃猿只需要3勝2敗就可加賽，甚至4勝1敗逆轉奪下下半季冠軍。兄弟昨日南下澄清湖球場交手雄鷹，延續中秋連假的火燙手感，首局就攻下2分，前5局僅第3局沒得分，取得7：0大幅領先，投手群僅在8局下因王博玄的高飛犧牲打失掉1分，終場就以7：1輕取雄鷹。桃猿昨日在桃園主場迎戰龍隊，5局下串聯安打攻下3分逆轉戰局，但6局上又遭到龍隊反咬，最終以3：5落敗。隨著兄弟贏球、桃猿輸球，下半季戰績走勢也出現變動，桃猿自力封王魔術數字已經熄滅，淘汰指數降至3，這意味著只要「兄弟贏球場數＋桃猿輸球場數≥3」，兄弟就能直接拿下下半季冠軍。截至今日賽前，兄弟以34勝24敗、勝率0.586暫居下半季龍頭，桃猿以31勝24敗、勝率0.564暫居第2名，雙方勝差1.5場。由於雙方在下半季已經沒有正面交手機會，必須要各自努力，兄弟剩下2場比賽，10月3日客場交手悍將，10月4日回到洲際主場迎戰雄鷹。桃猿剩下5場比賽，今日起與雄鷹展開3連戰，10月4日、5日主場交手龍隊、悍將。桃猿即使最後5戰「全勝」，戰績也只能達到36勝24敗。也就是說，只要兄弟全勝，桃猿絕對無法自力封王，最多只能逼出「加賽」。只要桃猿在這5場中輸掉任何1場，兄弟就會封王。桃猿必須在剩下的5場比賽中打出4勝1敗才能逼出「加賽」；必須打出5戰全勝才能超車封王。若桃猿輸掉2場以上，兄弟封王。桃猿只要拿下3勝2敗就能逼出加賽；只要拿下4勝1敗就能直接超車奪下半季冠軍，這是桃猿最有機會逆襲的劇本。總結來說，兄弟掌握著絕對的封王主動權，因為兄弟只剩2場比賽，桃猿要靠自己追趕的變數極大。對桃猿而言，接下來的5場比賽幾乎是「場場沒有退路」，只要吞下1到2敗，下半季冠軍的王座就會直接送給兄弟。