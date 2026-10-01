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美國最新公布8月個人消費支出（PCE）物價指數顯示，通膨沒有想像中那麼兇猛，讓投資人開始預期聯準會（Fed）10月可能不會升息。不過，儘管最新經濟數據顯示美國上月通膨放緩，但週三（9月最後交易日）美股仍漲跌互見，道瓊工業指數收挫逾400點。綜合《CNBC》等外媒報導，從芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具看來，華爾街預計下個月升息25個基點的可能性為35%，低於前一天的51%；雖然週三公佈的通膨數據較為溫和，但交易員仍預期聯準會將在12月再次升息。駿利亨德森投資公司（Janus Henderson Investors）經理海特斯（Adam Hetts）透過電子郵件表示，儘管通膨數據略優於預期，但強勁的勞動力市場和GDP數據則表明，這些數據不太可能動搖市場對年底前將再次升息的普遍預測。美國銀行資產管理集團（U.S. Bank Asset Management Group）的霍沃思（Rob Haworth）也表示，到明年年中，升息3次的可能性仍然有75%，所以市場認為這個問題還沒有完全過去，只是也許不像原先擔心的那麼緊迫。9月30日收盤，美股道瓊工業指數下跌443.87點或0.86%，收報50906.05點；標普500指數下挫19.30點或0.25%，收在7651.54點；那斯達克指數上漲63.52點或0.24%，收26861.06點；費城半導體指數幾乎持平，收在12628.62點。