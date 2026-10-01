「秋老虎」最後一天發威！中央氣象署發布雙北等 7 縣市高溫橙色燈號警報，有連續飆 36 度高溫機率；氣象專家吳德榮指出，今日各地晴熱，明日起東北季風增強、水氣增多將開始變天；下週一冷空氣南下，北台灣氣溫將明顯下降轉涼，提醒民眾注意高溫防曬與後續降溫。
🟡秋老虎今發威！雙北等七縣市飆高溫橙色燈號
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今日各地仍晴時多雲、白天偏熱，中南部最高氣溫仍在 36 度左右，中午前後慎防過量及危險級紫外線。中央氣象署也發布高溫橙色燈號警報，涵蓋臺北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市及屏東縣，預估有連續出現 36 度高溫的機率。氣象署提醒民眾避免非必要的戶外活動並多補充水分。今日各地區氣溫分別為：北部 22 至 35 度、中部 22 至 36 度、南部 22 至 36 度、東部 20 至 35 度。
🟡明起水氣增多北部轉有雨！下週一冷空氣南下
吳德榮指出，明（2）日至下週日（4）水氣增多，北部與東半部轉為有局部短暫雨，北部山區及東北部雨勢較大；中南部白天仍偏熱，各地早晚略偏涼。氣象署亦提醒，明日東北季風增強，東北部地區有局部大雨發生機率。到了下週一、下週二（5 日、6 日）東北季風進一步增強，冷空氣南下將使氣溫明顯下降，北台灣顯著轉涼；下週三（7 日）各地天氣好轉，但清晨氣溫偏低，日夜溫差相當大。
🟡輕颱彩雲生成逐漸增強！大型颱風對台無影響
針對颱風動態，吳德榮分析，第 26 號輕度颱風「彩雲」已於今日凌晨 2 時在關島東北方海面生成，未來大致朝偏北方向移動，往日本東南方海面推進。最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，彩雲颱風強度將持續增強並擴大發展為大型颱風，預估路徑以偏北機率最高，對台灣無直接侵襲機率，民眾無須過度驚慌。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今日各地仍晴時多雲、白天偏熱，中南部最高氣溫仍在 36 度左右，中午前後慎防過量及危險級紫外線。中央氣象署也發布高溫橙色燈號警報，涵蓋臺北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市及屏東縣，預估有連續出現 36 度高溫的機率。氣象署提醒民眾避免非必要的戶外活動並多補充水分。今日各地區氣溫分別為：北部 22 至 35 度、中部 22 至 36 度、南部 22 至 36 度、東部 20 至 35 度。
吳德榮指出，明（2）日至下週日（4）水氣增多，北部與東半部轉為有局部短暫雨，北部山區及東北部雨勢較大；中南部白天仍偏熱，各地早晚略偏涼。氣象署亦提醒，明日東北季風增強，東北部地區有局部大雨發生機率。到了下週一、下週二（5 日、6 日）東北季風進一步增強，冷空氣南下將使氣溫明顯下降，北台灣顯著轉涼；下週三（7 日）各地天氣好轉，但清晨氣溫偏低，日夜溫差相當大。
🟡輕颱彩雲生成逐漸增強！大型颱風對台無影響
針對颱風動態，吳德榮分析，第 26 號輕度颱風「彩雲」已於今日凌晨 2 時在關島東北方海面生成，未來大致朝偏北方向移動，往日本東南方海面推進。最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，彩雲颱風強度將持續增強並擴大發展為大型颱風，預估路徑以偏北機率最高，對台灣無直接侵襲機率，民眾無須過度驚慌。