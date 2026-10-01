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杜拜航空（Flydubai）一架飛往特拉維夫（Tel Aviv）的客機，日前在飛行途中驚傳駕駛艙暴力事件，一名副機師涉嫌持刀攻擊機長，導致飛機突然急遽下降，多名乘客隨即衝進駕駛艙，協助制伏涉事副機師，並在另一組飛行員接手控制飛機後，緊急降落沙烏地阿拉伯塔布克（Tabuk）。綜合以色列媒體報導，航班安全返回以色列後，以總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）親自前往機場迎接乘客，並與其中1名協助制伏施襲者的乘客-亞尼夫（Yaniv Hayun）會面，當面稱讚他是「真正的英雄」，肯定他們在危急時刻挺身而出的舉動。亞尼夫回憶，當時飛機突然大幅下降，他與其他乘客進入駕駛艙，發現機長受傷倒地，隨即抓住涉事副機師，將他拉離操控區並協助制伏，直到其他飛行員重新接手。納坦雅胡同時讚揚被刺傷的印度籍機長馬奇哈（ Smit Machchhar），聲稱他在受傷後仍設法打開駕駛艙門，讓乘客得以進入。以色列總理辦公室表示，機長與乘客的聯合行動，避免了一場原本可能發生的重大災難。以色列方面認為，涉事副機師涉嫌攻擊機長、奪取飛機控制權，甚至可能試圖讓客機墜毀，沙烏地當局目前已將他拘留並展開訊問，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）更將事件描述為有恐怖攻擊的意圖。不過，事件目前仍未完成正式調查，杜拜航空證實駕駛艙內曾發生衝突，但原因與動機尚未確定，最終定性仍待調查結果。事件發生後，納坦雅胡也宣布，將提高飛往以色列航班的飛行員安全審查。原文連結：