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▲《蘭香如故》中的二嬸正是《甄嬛傳》中的富察貴人，都由趙秦飾演。（圖／翻攝自我們愛追劇臉書）

▲楊淇當年飾演果郡王的側福晉孟靜嫻，如今則是《蘭香如故》的顯國公夫人。（圖／翻攝自微博＠戀冬情訣）

由譚松韻、劉學義主演的陸劇《蘭香如故》最近爆紅，目前還在熱播中，而這部戲與15年前播出的《後宮甄嬛傳》頗有淵源，女主角譚松韻就在《甄嬛傳》中演過淳兒。另外，其實飾演劉學義二嬸的趙秦，與飾演顯國公夫人的楊淇，也都是《甄嬛傳》中的老熟人了，她們當年分別飾演「富察貴人」與「孟靜嫻」；如今過去10多年時間，兩人外貌也有明顯變化，讓一堆觀眾都沒認出來。譚松韻當年在《甄嬛傳》中飾演靈動可愛的妃嬪淳兒，初入宮時還未滿14歲，相當年輕，因此娃娃臉的譚松韻非常適合這個角色；她也因為出演《甄嬛傳》，知名度大大提升。觀眾看到她如今已在《蘭香如故》中，成為勇敢堅毅的「許蘭香」都感觸極深，直呼時間過得好快。除了譚松韻以外，其實在《蘭香如故》中，飾演男主角二嬸、林家二太太王凌霄的女星趙秦，也演過《甄嬛傳》。她正是當年在劇中膽小怕死，最後被甄嬛以「人彘」故事嚇瘋的富察貴人。這次出演《蘭香如故》，有的觀眾一眼就認出趙秦，但也有人經過提醒才發現，原來二嬸就是富察貴人，相當訝異。而在《蘭香如故》中客串「顯國公夫人」的楊淇，當年也是《甄嬛傳》班底，她飾演果郡王的側福晉孟靜嫻，因誤食毒羹湯慘死，是個悲劇角色。這次在《蘭香如故》中，楊淇則成為貪生怕死之人，顯國公一家因謀反被治罪，顯國公夫人入獄後，竟還希望女兒被賣到青樓，可以多賺一點錢，讓她過好日子，讓觀眾氣得牙癢癢。有不少人看到一半才覺得顯國公夫人很眼熟，留言驚呼：「看了演員表才知道原來她就是孟靜嫻，當年的沛國公女兒變成顯國公夫人了啊」、「以前看《甄嬛傳》的時候只覺得孟靜嫻好美，沒想到現在已經可以演當家主母了，氣場差很多」、「居然是孟靜嫻，你不說我完全沒注意到」。