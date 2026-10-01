我是廣告 請繼續往下閱讀

美光（Micron）公布最新一季財報，受人工智慧（AI）基礎建設升溫帶動，營收、獲利雙雙優於市場預期，下一季財測更大幅超越華爾街預估，顯示AI浪潮正持續推升高頻寬記憶體（HBM）的需求。綜合《路透社》、《CNBC》報導，美光2026會計年度第4季營收達542.3億美元，高於預期的510.7億美元，也比去年同期的113.2億美元，大增將近4倍；調整後每股盈餘為33.42美元，也高於市場預期的31.61美元。展望下一季，美光預估營收約615億美元，上下浮動15億美元；調整後每股盈餘預估為38.15美元，均高於市場原先預期的570億美元營收與35.40美元每股盈餘。其中，資料中心相關業務成為主要成長引擎。美光第4季資料中心營收，比起去年同期暴增約11倍，反映雲端服務商與AI運算業者，正持續擴大對記憶體的需求。DRAM營收則達398億美元，年增343%，占美光第4季總營收約73%。高頻寬記憶體也是此次財報的關鍵，美光表示，目前正與輝達（Nvidia）合作，開發客製化的高頻寬記憶體產品。報導指出，AI伺服器所需的高頻寬記憶體需求強勁，推升了美光的業績，客戶透過長期供貨協議承諾的金額，也從今年6月的220億美元，增加至320億美元，提前鎖定記憶體供應。美光執行長表示，記憶體市場的供需緊張程度正在加劇，公司預期將延續至2027及2028會計年度，因此將提高資本支出，以擴充全球產能。美光股價過去1年上漲超過500%，財報公布後盤後交易一度走高，但市場同時關注記憶體供需緊張能否延續，以及大舉擴產後的成本與獲利表現。整體而言，這次財報顯示，AI基礎建設需求仍是推升記憶體市場的主要力量，而美光也預期供應吃緊的狀況，短期內仍難以緩解。原文連結：