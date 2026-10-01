OpenAI在年度「DevDay開發者大會」上大秀新AI技術，其中最引人注意的就是可跨App執行任務的AI代理服務「dots」，可以在使用者沒有持續下指令的情況下，自主推進工作、追蹤任務進度，甚至主動查看已授權的資訊找出接下來該做什麼。執行長奧特曼甚至信心滿滿高喊：「dots幾乎能處理你想得到的任何事」。Dots由GPT-6 Astra驅動，擁有自己的雲端電腦與瀏覽器，目前率先向ChatGPT Pro、Business Premium及部分Enterprise用戶開放。

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Dots是什麼？不用一直叫它做事

一般使用ChatGPT時，多半是使用者提出問題或交付工作後，AI才開始處理；Dot則被OpenAI定位成「always-on agent」，也就是能長時間持續工作的AI代理。使用者只要先告訴Dot目標，以及哪些事情可以自行處理，接下來它便能持續解決問題、判斷下一步該做什麼，並在不同對話之間繼續推進工作，遇到需要人類判斷或核准的重要決定，才會再回頭詢問使用者。

▲Dots不用等使用者下指令，就能持續追蹤工作進度，同時主動提出修正，完成後再交由使用者確認。（圖／翻攝官網）
▲Dots不用等使用者下指令，就能持續追蹤工作進度，同時主動提出修正，完成後再交由使用者確認。（圖／翻攝官網）
Dot和現在ChatGPT差別

可以持續工作：交付一項目標後，不需要每個步驟都重新下指令。

有自己的雲端電腦：可以開瀏覽器、處理工作，也能撰寫及測試程式。

可以主動工作：即使你沒有正在跟它聊天，它也能進行「主動研究」，查看已授權連接的App資訊。

可以排程：例如每天早上檢查行事曆、定期查看某項資訊，再主動回報。

跨平台繼續聊：除了ChatGPT之外，官方也規劃支援Slack、Teams及簡訊等管道，對話脈絡可以延續。

▲Dot建立完成後可透過ChatGPT手機App持續互動，並能結合已授權的行事曆等資訊，協助安排工作與後續事項。（圖／翻攝官網）
▲Dot建立完成後可透過ChatGPT手機App持續互動，並能結合已授權的行事曆等資訊，協助安排工作與後續事項。（圖／翻攝官網）
哪些人可以用Dot？

ChatGPT Pro：已開始在歐洲經濟區、瑞士及英國以外的市場推出；
Business Premium：在ChatGPT支援地區推出；
Enterprise：包括Edu及Healthcare，可以由工作區管理員開啟Beta測試，但預設關閉。

Free、Go、Plus目前都不在官方公布的首波適用方案內。Pro及Business Premium方案的第一個Dot不用另外付費，但官方表示功能採逐步開放，即使方案符合資格，也可能需要幾天才會出現在帳號中。


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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...