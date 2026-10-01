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10月13日新品主角是「智慧家庭」

▲Apple傳出將在10月13日推出新一波智慧家庭產品，其中全新智慧家庭中樞可能結合螢幕與HomePod設計，主打Siri AI與家庭裝置控制。（圖／翻攝9to5mac官網）

HomePod mini等了6年終於換代 新Siri成最大升級

▲Apple HomePod mini自2020年推出後，核心硬體多年未有大幅更新，外界傳出新一代HomePod mini有望在10月登場，並強化Siri AI與智慧家庭功能。（圖／翻攝自APPLE官網）

Apple在9月才剛發表iPhone 18 Pro、摺疊機iPhone Duo等新品，10月可能馬上再迎來一波新品潮！外媒最新爆料指出，Apple預計在10月13日推出3款智慧家庭新品，包括全新智慧家庭中樞HomePad、新一代HomePod mini，以及新版Apple TV 4K，其中HomePod mini有望迎來2020年推出以來首次大幅硬體更新。不過，Apple尚未正式發出10月邀請函，因此會舉辦線上發表會，還是透過新聞稿公布新品，目前還有變數。根據《Bloomberg》消息指出，Apple預計10月13日推出一系列智慧家庭新品，名單包括代號「J490」的全新智慧家庭中樞、新一代HomePod mini，以及新版Apple TV。三款裝置的一大共同重點，就是強化Siri AI及Apple Intelligence在家庭場景中的應用。其中最受矚目的，是外界俗稱「HomePad」的全新智慧家庭中樞。爆料指出，裝置可能配備約6吋方形觸控螢幕，可以放在桌面或掛在牆上，除了控制HomeKit智慧家庭設備，也能進行FaceTime、播放音樂、查看照片及使用Siri，甚至能透過語音或臉部辨識不同家庭成員，提供個人化內容。另一大亮點則是HomePod mini，Apple在2020年10月首次發表HomePod mini，之後雖然陸續增加新顏色，但核心硬體多年來沒有大幅改款，因此若10月推出新機，將是這款小型智慧音箱問世約6年後的重要更新傳聞新一代HomePod mini外型不會有太大變化，但將換上速度更快的晶片，讓裝置能支援新版Siri AI，並可能加入Apple自研N1無線晶片、Wi-Fi 7及第二代超寬頻晶片，同時改善音質，顏色方面也傳出可能加入粉紅、綠色等新選擇。Apple TV 4K同樣可能迎來睽違多年的更新，現行機型自2022年推出後就沒有大改款。新機預計維持既有外型，但升級處理器與記憶體，主要目的也是讓Apple TV具備Apple Intelligence及新版Siri AI所需的效能。