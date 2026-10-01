我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡打錯字不必收回！訊息送出15分鐘內可修改

▲訊息送出後15分鐘內，長按聊天室對話選取「編輯」，即可直接修改訊息內容不必尷尬收回。（圖／LINE實測截圖）

🟡手機與電腦版同步啟用！四步驟輕鬆設定開啟

▲開啟LINE「主頁 > 設定 > LINE Labs」頁面，將「編輯訊息」開關切換為開啟即可免費試用。（圖／LINE實測截圖）

🟡限制與未來收費注意！目前免費版用戶可試用

LINE 用戶注意！LINE 近期悄悄釋出隱藏版新功能「編輯訊息」，訊息送出後若發現打錯字或時間寫錯，不必尷尬收回重發，只要在 15 分鐘內就能直接編修。目前該功能於「LINE Labs」開放免費版用戶搶先試用，只要簡單 4 步驟設定即可立即開啟使用。過去使用 LINE 聊天，若不小心打錯字或傳錯資訊，往往只能無奈選擇「收回」訊息再重發，聊天室還會留下一行顯眼的收回痕跡。現在只要啟用隱藏的「編輯訊息」功能，在訊息發出後的 15 分鐘黃金時間內，，電腦版按滑鼠右鍵點選「編輯」，就能直接在線修改內容。修正完成後，訊息下方會顯示「已編輯」標示，供雙方確認。由於該功能目前尚處於測試試用階段，預設為關閉狀態，一般用戶需手動完成四步驟設定：開啟 LINE「主頁」→點選右上角「設定」（齒輪圖示）→進入「LINE Labs」分頁→將「編輯訊息」開關切換為開啟。版本需求部分，手機與平板系統須更新至 26.12.0 以上，電腦版則須為 26.4.0 以上；在使用條件上，「編輯訊息」僅支援發送者本人的「純文字訊息」，在 LINE 社群及官方帳號聊天室並不適用；此外，若對方的 LINE 版本太舊，亦無法正常看到修改後的內容。特別提醒的是，，正式轉為訂閱制的具體時程則有待官方後續公布。