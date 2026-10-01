我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽如火如荼進行中，費城費城人隊在作客亞特蘭大勇士隊的主場上演一場扣人心弦的激戰。費城人靠著8局上哈波（Bryce Harper）與舒瓦柏（Kyle Schwarber）的背靠背全壘打扳平比數，以及波姆（Alec Bohm）在延長賽第10局致勝陽春砲，最終在延長賽第10局以4：3險勝勇士，雙方外卡系列賽戰成1：1平手。這場比賽雙方先發投手表現皆相當穩健。勇士先發投手馬利（Tyler Mahle）主投7局僅被敲出6支安打失1分，送出6次三振；費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez）則主投6.2局失3分。前7局打完，勇士隊取得3：1領先。戰局在8局上出現戲劇性轉折。勇士換上後援投手李（Dylan Lee），卻遭到費城人重砲無情砲轟。首名打者舒瓦柏大棒一揮將球送出全壘打牆外，緊接著上場的哈波也立刻補上一發陽春砲，兩人上演精彩的「背靠背」全壘打，瞬間將比數追成3：3平手，逼出延長賽。進入延長賽第10局上，費城人攻勢再起。兩出局後，波姆面對勇士後援投手富恩特斯（Dylan Fuentes）擊出關鍵的超前全壘打，幫助費城人取得4：3領先。10局下半，費城人後援投手潘特（Andrew Painter）成功守住領先優勢，順利收下勝投，富恩特斯則苦吞敗戰。這場比賽費城人團隊擊出12支安打，勇士隊也有9支安打的表現，但費城人關鍵時刻的長打火力成為勝負的分水嶺。