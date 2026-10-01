中華人民共和國今（10月1日）迎來成立77週年國慶，中國國家主席習近平，在國慶前夕舉行的招待會上發表談話，強調中國經濟在壓力下持續前進，展現韌性與活力，同時要求各方面努力完成全年經濟與社會發展目標。
習近平表示，面對複雜的國內外環境，中國要堅持「穩中求進」，推動經濟持續發展，切實保障和改善民生。
不過，中國經濟目前仍面臨一定壓力。《路透社》指出，中國9月官方製造業採購經理人指數升至50.1，但消費與投資仍然疲弱，房地產市場低迷也持續拖累經濟復甦。中國今年設定的全年經濟成長目標為4.5%至5%。
國慶談經濟 北京持續加碼政策支持
就在國慶前夕，中國國務院已要求加強逆週期政策調節，推動政府債券加快發行與使用，並加大對投資、消費、科技及房地產市場的支持。
《路透社》指出，中國第二季經濟成長率為4.3%，是3年多來的最低，近期工業生產、零售銷售及投資等數據也顯示經濟動能有所放緩。
再談台灣！重申反對台獨與外部干涉
除了經濟議題，習近平在國慶談話中也再次提到台灣，表示應深化兩岸交流合作，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，並推動兩岸關係和平發展及祖國統一。
香港《南華早報》則注意到，習近平這次在強調反對台獨的同時，也再次提到推動兩岸關係和平發展，聲稱這項表述並未出現在他去年的國慶談話裡。
這場國慶招待會，也是習近平近期訪美後，首次對外發表的重要國內談話。隨著中國經濟面臨內需疲弱與房地產低迷等挑戰，北京一方面持續推動人工智慧及科技產業，另一方面也加大政策力道，希望維持經濟成長動能。
原文連結：
China's Xi talks economy, Taiwan at reception marking National Day
Xi projects confidence in National Day speech, with rallying call for economic growth
Chinese factory activity expands in September amid AI boom
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不過，中國經濟目前仍面臨一定壓力。《路透社》指出，中國9月官方製造業採購經理人指數升至50.1，但消費與投資仍然疲弱，房地產市場低迷也持續拖累經濟復甦。中國今年設定的全年經濟成長目標為4.5%至5%。
國慶談經濟 北京持續加碼政策支持
就在國慶前夕，中國國務院已要求加強逆週期政策調節，推動政府債券加快發行與使用，並加大對投資、消費、科技及房地產市場的支持。
《路透社》指出，中國第二季經濟成長率為4.3%，是3年多來的最低，近期工業生產、零售銷售及投資等數據也顯示經濟動能有所放緩。
再談台灣！重申反對台獨與外部干涉
除了經濟議題，習近平在國慶談話中也再次提到台灣，表示應深化兩岸交流合作，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，並推動兩岸關係和平發展及祖國統一。
香港《南華早報》則注意到，習近平這次在強調反對台獨的同時，也再次提到推動兩岸關係和平發展，聲稱這項表述並未出現在他去年的國慶談話裡。
這場國慶招待會，也是習近平近期訪美後，首次對外發表的重要國內談話。隨著中國經濟面臨內需疲弱與房地產低迷等挑戰，北京一方面持續推動人工智慧及科技產業，另一方面也加大政策力道，希望維持經濟成長動能。
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