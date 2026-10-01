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黃揚明：沈伯洋曾批對岸引用內容農場、不查證

點名「友台、特定媒體」 質疑是否有查證？

「難道不會心虛嗎？」黃揚明：悲哀就在這個地方

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掀起「洋流」，卻被國民黨立委徐巧芯翻出他2020年曾以台灣人權促進會副會長身分，擔任中天新聞台換照聽證會鑑定人之一，並主筆台灣人權促進會鑑定意見書，當時曾針對新聞事實查核、多元觀點、內控及引用中國內容農場等問題提出批評，最終建議「不予換照」。對此，媒體人黃揚明昨（30）日也進一步質疑，沈伯洋當年以媒體是否查證、是否直接引用內容農場作為檢視標準，如今部分支持他的媒體同樣大量引用網路消息報導中國政治傳聞，沈伯洋是否也該用同一套標準檢視？2020年10月26日，NCC舉行中天新聞台換照聽證會，沈伯洋是7名鑑定人之一。台灣人權促進會當時提出、由沈伯洋主筆的鑑定意見書中，除談到新聞多元、內控與事實查核，也特別舉例指出，中天曾將中國製造的爭議訊息、內容農場標題直接轉為新聞標題，認為媒體若未查證、直接成為資訊「傳聲筒」，就失去協助公民監督的意義；該份意見最後建議不予換照。而針對此議題，黃揚明昨上《國民開小會》表示，沈伯洋曾指出，中國媒體常引用內容農場，在沒有查證的情況下就直接拿來報導。然而，上個月中國舉行北戴河相關活動時，台灣也出現不少中國政治傳聞；總統賴清德甚至也曾提及中共可能介入高雄選舉，而部分媒體更曾報導習近平「逃難」、「死亡」等各種網路消息。黃揚明批評，「我們的友台、特定媒體，一直在報導啊！他們有查證嗎？那些也是網路的東西，他們抓過來，就通通報導啦！」這些內容同樣涉及網路資訊與查證問題；他更質疑，當初沈伯洋曾經檢視中天不予換照的相關原因，如今看到支持自己的媒體出現類似狀況，是否也應該有所回應？黃揚明表示，沈伯洋當年參與中天換照審查時，曾對媒體查證、內容農場與新聞自律等問題提出批評，如今面對支持他的媒體出現相關報導，「沈伯洋現在看到支持他的這些媒體搞這些，難道不會心虛嗎？所以悲哀就在這個地方！」