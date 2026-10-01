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聯盟新賽季執法重點一覽

執法重點 具體規範與判斷標準 嚴打假摔與保護落地空間 • 將假摔列為首要關注領域，強力遏止進攻與防守球員的假摔行為。 • 針對跳投時的防守撲防與落地空間保護發布具體指導原則，減少爭議並確保球員安全。 嚴抓進攻球員非投籃手推人 • 導入4F判斷標準，檢視進攻球員利用非投籃手推開防守者創造空間的行為（特別是後撤步跳投時）： 1. 合法動作：輕觸試探（Feeling）或貼身固定（Firming） 2. 進攻犯規：發力推開（Force）或手臂完全伸展（Full extension） 掩護與跑動的自由移動 • 嚴格檢視非法掩護，特別是掩護者在水平方向上張開手臂推擠防守者的行為。 • 嚴格取締防守球員在無球狀態下，對空切或跑動中的進攻球員進行肢體碰撞與拉扯。 直線切入路徑 • 嚴禁進攻球員刻意將身體往防守者身上靠以製造犯規。 • 嚴禁防守球員對已取得清晰切入路線的進攻方進行非法碰撞。

NBA官方正式公佈2026-27賽季的裁判執法重點與規則關注領域，旨在改善比賽流暢度與整體品質。近年來，隨著進攻球員技術不斷進化，防守方往往處於劣勢。為恢復攻守兩端的競技平衡，聯盟本季將重點整頓賽場亂象，不僅將「嚴打假摔」列為執法核心，更針對掩護、切入與推人等動作祭出明確規範。特別是還會針對「非投籃手」推開防守這這點加以限制，推出「4F」削弱進攻方優勢。進攻球員利用非投籃手推開防守者以創造空間的現象日益普遍，尤其常見於後撤步跳投。NBA競賽委員會在休賽季審查了數百個案例後，決定對此嚴格把關。裁判發展與訓練部資深副總裁麥卡臣（Monty McCutchen）指出，新賽季將導入「4F」作為吹判尺度：若進攻方僅是輕觸試探（Feeling）或將手臂貼身固定（Firming），皆屬於合法動作；但若出現發力推開（Force）或手臂完全伸展（Full extension），裁判將直接吹判進攻犯規。麥卡臣強調，這項標準旨在提升判決的一致性，確保防守方不會因對手的非法動作而遭受不公平的懲罰。為了維護比賽的公平性與觀賞性，聯盟再次將「假摔」列為新賽季的重點關注領域，裁判將強力取締進攻與防守球員任何試圖欺騙裁判的假摔行為。此外，針對跳投時的防守撲防與落地空間保護，官方也發布了具體的指導原則，以減少爭議並確保球員的身體安全免於受傷風險。為了平衡防守端的劣勢，裁判將更嚴格地檢視場上的非法掩護。麥卡臣表示，聯盟每場比賽平均有超過200次掩護，裁判將特別緊盯掩護者在水平方向上張開手臂，並刻意將防守者推向中場或邊線的犯規動作。另一方面，針對防守球員在無球狀態下，對空切或準備進行掩護的進攻球員進行惡意碰撞、阻擋與拉扯，裁判也會嚴格取締，以確保外圍與禁區球員的跑動自由。在直線切入路徑的判定上，聯盟同樣做出了明確規範。裁判將嚴格審視進攻球員是否刻意將身體拋向防守者以製造犯規（俗稱買犯）；同時，若進攻方已取得清晰的切入路徑，防守球員也嚴禁進行非法的肢體碰撞。籃球營運部執行副總裁瓊斯（James Jones）表示，這些都是球場上高頻率發生且極具影響力的區域，球員常試圖從中獲取極大優勢。透過這次的規則重塑，聯盟期望讓籃球比賽在力量與速度之間找回最純粹的平衡，確保攻守雙方都能在公平的基準上展開競爭。