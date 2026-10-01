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NBA官方近日公布2026-27賽季的執法重點，其中「嚴抓非投籃手推人」與「嚴打假摔」成為焦點。這項新規定引發外界廣泛討論，擔憂如奧克拉荷馬雷霆隊當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等擅長利用節奏、步伐與身體對抗創造空間的進攻核心，是否會成為新吹判尺度下的苦主。對此，雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）在季前訓練營受訪時給出了他的見解。面對聯盟針對「非投籃手推人」所導入的「4F」明確判斷標準，戴格諾特抱持正面態度，認為這為過去偏向主觀的判決提供了極佳的清晰度。「只要裁判能公平且一致地執行，這對我們絕對是好事。我們是一支防守非常出色的球隊，這項規則能帶來攻守兩端的平衡，因此我們十分歡迎任何能為防守方爭取空間的改變。」戴格諾特強調，球隊的唯一要求就是執法尺度必須保持一致，只要做到這點，雷霆全隊絕對會「適應任何規則」。此外，戴格諾特也以教練的敏銳視角，點出「推人」與「假摔」兩項重點法規之間微妙的連動關係。他精闢分析道：「假摔將會與推人犯規產生極高的關聯性。如果防守球員知道『推人』是今年的執法重點，他們很可能會刻意誇大身體碰撞（假摔）來誘使裁判吹判進攻方犯規。觀察這兩項規則在比賽中如何相互影響，將會非常有趣。」每逢新賽季，NBA官方都會針對特定規則加強宣導，而球隊也會邀請裁判進入訓練營協助實地教學。儘管外界憂心新規可能會對SGA等頂尖得分手的進攻模式造成限制，但雷霆教練團顯然更看重該規則為團隊防守帶來的潛在紅利，並已帶領球員做好萬全準備，迎接新賽季的挑戰。