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圍繞在NBA球星雷納德（Kawhi Leonard）身邊的違規合約風波仍持續延燒。知名體育記者托瑞（Pablo Torre）日前再度爆料，揭露雷納德效力洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）期間，與Boingo Wireless公司之間涉嫌違規的贊助合約細節。據該公司內部人士透露，雙方的合作模式令人感到「噁心」，這項指控也讓外界對雷納德的商業合約產生更多質疑。今日，當雷納德在多倫多暴龍隊訓練後被問及此事時，他不僅拒絕給出實質回應，更全程裝作毫不知情。雷納德冷淡地表示：「我沒有關注這些新聞，我不知道該怎麼想，也不期待什麼。我對這件事一點興趣都沒有……就像我之前說過的，NBA官方已經做了他們該做的事，球員工會（PA）也做了他們該做的事。我甚至不知道他在說些什麼。」在受訪過程中，雷納德刻意避談托瑞的名字，試圖將這起風波輕描淡寫地帶過。顯然，他的策略是假裝過去的爭議已不復存在，並將全部重心放在轉隊至多倫多暴龍（Toronto Raptors）的新開始，期望與巴恩斯（Scottie Barnes）攜手重返爭冠行列。雷納德直言聯盟與球員工會都站在他這邊，這也印證了外界的傳聞：NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）對快艇隊祭出了比對雷納德更嚴厲的懲處，目的是攏絡雷納德，以防快艇隊有任何機會在法庭上對判罰提出抗議。托瑞的追蹤報導無疑是撕開這起醜聞的關鍵。快艇與雷納德多年來安然無事，直到托瑞徹底揭發了這支球隊的暗盤交易。據悉，雷納德在2019年成為自由球員時，曾試圖要求暴龍與洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）為他打破聯盟規章，但最終只有快艇隊選擇妥協。如今雷納德選擇拍拍屁股走人，企圖對爭議視而不見。相較於雷納德的置身事外，快艇隊至今仍深陷他所留下的爛攤子中。只要托瑞繼續爆料，快艇的公關形象就持續受創。更慘的是，快艇在將雷納德交易至暴龍後換來的核心資產英格倫（Brandon Ingram），目前因傷勢復原中，將缺席新賽季初段的賽事。所有與雷納德相關的事物似乎都讓快艇宛如遭受詛咒，球隊不僅失去了選秀權，年輕資產也極度匱乏。整年下來，快艇唯一的亮點僅剩下透過印第安納溜馬（Indiana Pacers）的高順位籤幸運選中新秀華格勒（Keaton Wagler）。