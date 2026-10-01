英國舉行脫歐公投距今已10年，如今，唐寧街似乎明確把「重新入歐」列為國家未來選項之一。剛上任不久的英國首相柏南（Andy Burnham）近日透露，未來不排除重新加入歐盟，也讓英國與歐盟的長期關係，再度成為政治焦點。
綜合外媒報導，柏南在工黨年度大會後受訪表示，政府將重新檢視與歐盟的長期關係，包括維持現狀、加入關稅同盟、重新加入單一市場，甚至一路走到底，重新成為歐盟會員國。
柏南指出，英國政府需要評估各種選項是否可行、各自的利弊為何，但坦言英國脫歐帶來的壞處多於好處，認為英國需要重新決定與歐盟的長期關係走向。
不過，柏南目前並沒有宣布英國要立刻重返歐盟，也沒有提出具體時程，而是主張重新評估所有可能的選擇。
英國人民怎麼看？
《路透社》引述「You Gov」 6月的民調顯示，55%的選民支持重新加入歐盟，34%的選民反對。
住在倫敦東部的清潔工兼理髮師諾爾斯（Gary Knowles）坦言，自己當初投了「脫歐」一票，因為他以為那樣會更好，但事實並非如此，在食品、汽油等民生物資的價格連連上漲後，他的看法已經改變了。
然而，民調也顯示，當被問及是否願意為歐盟預算做出貢獻、是否採用歐元時，英國國內的支持率又會下降。現年59歲、住在倫敦市中心的精算師泰勒（Roy Taylor）直言，其中有許多需要權衡的因素：「我對於拉近跟歐洲的距離，抱持開放態度，但我不確定英國是否需要再次進行脫歐辯論。」
馬克宏喊「歡迎回來」 但提醒不能只挑想要的
柏南的談話也迅速獲得歐洲方面回應。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，如果英國真的朝重新加入歐盟的方向前進，對英國和歐洲來說都是好消息。
不過，馬克宏同時提醒，英國如果重新與歐盟接軌，就不能只選擇對自己有利的部分，因為歐盟的各項自由、權利，彼此都是相互關聯的，不能只挑選想要的、而拒絕其它的。
英國11月峰會 下一個觀察焦點
柏南預計在11月的英歐峰會前後，提出雙方未來關係的不同選項，包括維持現狀、加入關稅同盟、重新加入單一市場、重新成為歐盟會員國。
英國2016年公投決定離開歐盟，並在2020年1月31日午夜正式脫離，經過多年政治與經濟調整後，如今英國政府將「重新入歐」放回政策選項，後續發展備受關注。
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柏南指出，英國政府需要評估各種選項是否可行、各自的利弊為何，但坦言英國脫歐帶來的壞處多於好處，認為英國需要重新決定與歐盟的長期關係走向。
不過，柏南目前並沒有宣布英國要立刻重返歐盟，也沒有提出具體時程，而是主張重新評估所有可能的選擇。
英國人民怎麼看？
《路透社》引述「You Gov」 6月的民調顯示，55%的選民支持重新加入歐盟，34%的選民反對。
住在倫敦東部的清潔工兼理髮師諾爾斯（Gary Knowles）坦言，自己當初投了「脫歐」一票，因為他以為那樣會更好，但事實並非如此，在食品、汽油等民生物資的價格連連上漲後，他的看法已經改變了。
然而，民調也顯示，當被問及是否願意為歐盟預算做出貢獻、是否採用歐元時，英國國內的支持率又會下降。現年59歲、住在倫敦市中心的精算師泰勒（Roy Taylor）直言，其中有許多需要權衡的因素：「我對於拉近跟歐洲的距離，抱持開放態度，但我不確定英國是否需要再次進行脫歐辯論。」
馬克宏喊「歡迎回來」 但提醒不能只挑想要的
柏南的談話也迅速獲得歐洲方面回應。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，如果英國真的朝重新加入歐盟的方向前進，對英國和歐洲來說都是好消息。
不過，馬克宏同時提醒，英國如果重新與歐盟接軌，就不能只選擇對自己有利的部分，因為歐盟的各項自由、權利，彼此都是相互關聯的，不能只挑選想要的、而拒絕其它的。
英國11月峰會 下一個觀察焦點
柏南預計在11月的英歐峰會前後，提出雙方未來關係的不同選項，包括維持現狀、加入關稅同盟、重新加入單一市場、重新成為歐盟會員國。
英國2016年公投決定離開歐盟，並在2020年1月31日午夜正式脫離，經過多年政治與經濟調整後，如今英國政府將「重新入歐」放回政策選項，後續發展備受關注。